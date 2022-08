Windows 11 23H2: Microsoft verkürzt Ladezeit der Taskleiste deutlich

Nach neuen Animationen und der Integration eines App-Überlaufs experimentiert Microsoft weiterhin mit diversen Verbesserungen für die Windows 11-Taskleiste . Insider haben nun herausgefunden, dass unter anderem auch die Ladezeit beim Systemstart verkürzt werden soll.

Tipp: Animationseffekte deaktivieren

In den letzten Wochen stand die Taskleiste bei den Redmondern immer mehr im Fokus. Dabei wird der Windows 11 Dev-Kanal zur Spielwiese für die Entwickler. Man versucht das Rad hier nicht neu zu erfinden, sondern lediglich die Performance und Usability der Taskbar zu verbessern. Weichere Animationen wären dafür zwar nebensächlich, der geplante App-Überlauf allerdings vor allem für kleinere Monitore oder Taskleisten mit einer Vielzahl von angehefteten Apps ein großer Vorteil.Mit dem neuen Update auf Windows 11 Build 25182 (Dev) scheint Microsoft nun die Ladezeit der Taskleiste optimieren zu wollen. Wie der Windows-Insider "PhantomOcean3" (via Twitter ) entdeckt hat, kann über das ViveTool die Feature-ID 39751186 aktiviert werden. Die bisher versteckte Funktion sorgt für eine deutliche Beschleunigung der Animation beim ersten Laden der Taskleiste und angehefteter Symbole, zum Beispiel bei einem Neustart des Systems oder nach dem Anmelden eines Benutzers.Dass sich die neue Funktion noch in einer ersten Testphase befindet, zeigt unter anderem die Beschränkung der verkürzten Animation auf den Hauptmonitor. Allgemein ist davon auszugehen, dass Microsoft im Dev-Kanal vorrangig frühe Ideen ausprobiert, die man für das nächstjährige Windows 11 23H2-Update plant - wenn überhaupt.Wer seine Taskleiste abseits davon schon heute beschleunigen möchte, kann in den Windows 11-Einstellungen im Menüpunkt Barrierefreiheit die Animationseffekte des Betriebssystems deaktivieren. Dabei werden allerdings sämtliche Effekte, auch die beim Öffnen oder Minimieren von Fenstern, ausgeschaltet. Über die SystemPropertiesPerformance.exe (per Windows-Taste + R) können in den Leistungsoptionen auch explizit nur die "Animationen auf der Taskleiste" deaktiviert werden.