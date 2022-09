Windows 11 bekommt wieder eine für Tablets optimierte Taskleiste

Microsoft veröffentlicht ständig neue Vorabversionen von Windows 11 , diese sind aber nicht immer gleich interessant. Nun hat man im Dev-Kanal Build 25197 bereitgestellt und dieser bringt eine ziemliche interessante Neuerung mit: Eine für Tablets optimierte Taskleiste.

Tablet-Taskleiste

Aktualisierungen der Systemablage (bei Tablets)

Die Taskleiste sollte nicht mehr aufgrund von Änderungen in der Systemablage in nicht Tablet-optimierten Szenarien blinken.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Teile der Taskleiste oder ihre Symbole wie die Suche in den Farben des falschen Themas hängen blieben, wenn zwischen hellen und dunklen Themen gewechselt wurde.

Datum und Uhrzeit sollten nicht mehr an der Seite des Bildschirms bei Änderungen in der Taskleiste abgeschnitten werden.

Start

Es wurde ein Absturz behoben, der bei der Verwendung des Empfehlungs-Bereichs von Start auftrat.

Datei-Explorer

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass eine kleine Gruppe von Insidern mit der Option "Ordnerfenster in einem separaten Prozess starten" den Datei-Explorer in den letzten beiden Flights aufgrund eines Absturzes von explorer.exe nicht starten konnte.

Es wurden einige Arbeiten durchgeführt, um Verbesserung der Leistung beim Löschen von Dateien über den Datei-Explorer (beim Leeren des Papierkorbs oder bei Verwendung der Umschalttaste + Löschen) in Fällen, in denen eine große Anzahl von Dateien auf einmal gelöscht wird.

Eingabe

Es wurde ein Problem behoben, das bei einigen Insidern in den letzten Flights zu Abstürzen von ctfmon.exe führte, wenn Wörter zum Rechtschreibwörterbuch hinzugefügt wurden.

Das Ziehen des Fensters für die Spracheingabe auf einen anderen Monitor, der eine andere Skalierung als der ursprüngliche Monitor hat, sollte nun funktionieren, anstatt zurückzuspringen.

Es wurde ein sporadischer Absturz in neueren Builds behoben, wenn der Eingabeumschalter verwendet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass die Spracheingabe und andere Eingabefunktionen bei der Initialisierung hängen blieben.

Es wurde ein Problem mit der Anzeige bestimmter singhalesischer Wörter behoben, bei dem sie sich unerwartet überlappten.

Einstellungen

Das Design der Listen, die auf den Seiten Apps > Start-Apps und Apps > Erweiterte App-Einstellungen > App-Ausführungs-Alias angezeigt werden, wurde aktualisiert, um eine bessere Übereinstimmung mit anderen Einstellungsseiten zu erreichen.

Es wurde ein Problem behoben, das zum Absturz der Einstellungen beim Entfernen von Geräten führen konnte.

Der Abschnitt "Persönliches Wörterbuch" unter "Datenschutz und Sicherheit" > "Ink- und Tippen-Personalisierung" wurde aktualisiert und heißt jetzt "Benutzerdefinierte Wortliste".

Widgets

Es wurde ein Problem behoben, durch das das Wettersymbol in der Taskleiste bei den letzten Flights zu hoch und ohne Text angezeigt wurde.

Fenster

Das Anklicken des Titelleistenbereichs einer Vorschau-Miniaturansicht in der Task-Ansicht sollte nun tatsächlich zu dieser Anwendung wechseln, anstatt nur die Task-Ansicht zu schließen.

Es wurde ein sporadischer Absturz von explorer.exe behoben, der bei der Verwendung von ALT + Tab oder der Task-Ansicht auftreten konnte.

Task-Manager

Es wurde ein Problem behoben, das die Zuverlässigkeit des Task-Managers beeinträchtigte.

Wenn Diagramme auf der Leistungsseite ausgeblendet wurden, sollten die Kreise zur Kennzeichnung der verschiedenen Abschnitte jetzt weniger verschwommen sein.

Sonstiges

Es wurde ein Problem behoben, das in bestimmten Anwendungen zu Hängern beim Druckversuch führen konnte, wenn ein IPP-Drucker zu lange brauchte, um auf die Druckanforderung zu reagieren.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem EnumPrinters nicht immer die richtige Größe für pcbNeeded zurückgab, was in bestimmten Programmen zu Hängern führen konnte.

Es wurde ein Tippfehler in dem Dialog behoben, der angezeigt wurde, wenn Smart App Control eine Anwendung blockierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Zeichen in der Boot-Umgebung fehlten, wenn die Anzeigesprachen Chinesisch (vereinfacht) oder Koreanisch verwendet wurden, was zu quadratischen Feldern im Text führte.

Bekannte Probleme

Allgemein

Wir gehen Berichten nach, dass Audio bei einigen Insidern nach dem Upgrade auf die neuesten Flights nicht mehr funktioniert.

Wir gehen Berichten nach, dass verschiedene Apps in den letzten Builds abgestürzt sind.

Wir gehen Berichten nach, dass Insider einen Bugcheck beim Bewegen der Maus in bestimmten Spielen erleben.

Wir gehen Berichten nach, dass einige Insider bei jedem Neustart ihres PCs die Erlaubnis zur Einrichtung von OneDrive bekommen.

Datei-Explorer

Wir arbeiten an der Behebung eines Problems, bei dem Befehlsleistenelemente wie Kopieren, Einfügen und Papierkorb leeren unerwartet nicht aktiviert sind, obwohl sie es sein sollten.

Einstellungen

[NEU] Wir untersuchen einige Probleme, bei denen die Deinstallation bestimmter Apps über Einstellungen > Apps > Installierte Apps nicht korrekt funktioniert.

Tablet-optimierte Taskleiste

[NEU] Die Taskleiste blinkt manchmal, wenn zwischen Desktop- und Tablet-Position gewechselt wird.

[NEU] Die Taskleiste braucht länger als erwartet, um zur Touch-optimierten Version zu wechseln, wenn zwischen Desktop- und Tablet-Position gewechselt wird.

[NEU] Die Verwendung der Gesten für den linken oder rechten Rand kann dazu führen, dass sich die Widgets oder das Benachrichtigungscenter mit der Taskleiste überlappen oder von ihr abgeschnitten werden.

[NEU] Wenn Sie die Geste am unteren rechten Rand verwenden, um die Schnelleinstellungen anzuzeigen, bleibt die Taskleiste manchmal im erweiterten Zustand hängen, anstatt in den zusammengeklappten Zustand zu wechseln.

[NEU] Wenn sich keine laufenden Fenster auf dem Desktop befinden, kann die Taskleiste manchmal eingeklappt werden, obwohl sie ausgeklappt sein sollte.

Widgets

Die Nummer des Benachrichtigungsbanners kann auf der Taskleiste falsch ausgerichtet erscheinen.

In einigen Fällen wird das Benachrichtigungsbanner für einige Abzeichen nicht in der Widgetsleiste angezeigt.

Microsoft Tablet-Bemühungen feierten mit Windows 8 ihren Höhepunkt, damals setzte das Redmonder Unternehmen alles auf eine Karte und richtete sein Betriebssystem fast vollständig darauf aus. Das Ergebnis: Die meisten Nutzer hassten es. Seither spielen Tablets eine untergeordnete Rolle bei Microsoft, aber auch in der Technikwelt allgemein.Dennoch versucht Microsoft, sich wieder etwas mehr dem Thema Tablet-Freundlichkeit zu widmen und hat deshalb bereits im Februar für Windows Insider eine für diese Art von Nutzung angepasste Taskleiste veröffentlicht. Doch diese wurde recht bald wieder zurückgezogen, um sie intern weiter zu verbessern.Nun hat Microsoft via Blogbeitrag bekannt gegeben, dass man die für Tablets optimierte Taskleiste zurückbringt. Diese kann allerdings nur von Insidern mit einem Tablet oder 2-in-1-Gerät genutzt werden, nicht mit Laptops oder Desktop-PCs. Die Tablet-Taskbar unterstützt im Wesentlichen zwei Arten der Darstellung: ein- und ausgeklappt.Microsoft erklärt: "Im eingeklappten Zustand ist die Taskleiste nicht im Weg, bietet mehr Platz auf dem Bildschirm und verhindert, dass man die Taskleiste versehentlich aufruft, wenn man das Tablet in der Hand hält. Im ausgeklappten Zustand ist die Taskleiste so optimiert, dass sie sich leichter durch Berührung bedienen lässt. Man kann ganz einfach zwischen den beiden Zuständen wechseln, indem man auf der Unterseite des Geräts nach oben und unten wischt."Der eingeklappte Zustand zeichnet sich dabei dadurch aus, dass nur wichtige Status-Symbole eingeblendet werden, ausgeklappt stehen dann große Icons für eine erleichterte Bedienung bereit.Die zweite große Neuerung von Build 25197 sind Änderungen im System Tray, also der Systemablage. Diese Neuerung steht für alle Gerätetypen zur Verfügung und bietet verbesserten Fokus und Hover für alle Symbole unten rechts. Außerdem bekommen die Einstellungen animierte Icons.Darüber hinaus gibt es auch noch jede Menge kleinere Verbesserungen und Fixes, auch bekannte Probleme sind nach wie vor an Bord.