Windows 11 Manager Download - Toolsammlung für Windows

Der Windows 11 Manager Download bündeltvon Microsofts neuestem Betriebssystem Windows 11.Die Software verspricht außerdem, Systemfehler ausfindig zu machen und diese zu beseitigen sowie die Systemstabilität und Performance zu verbessern. Der Windows 11 Manager ist aktuell in der Version 1.0.2 verfügbar.Wie es bereits der Name verrät, ist der Windows 11 Manager ausschließlich für Systeme mit Windows 11 geeignet. Mit dem Windows 10 Manager bietet der Entwickler Yamicsoft jedoch ein sehr ähnliches Programm für Rechner mit Windows 10 an.Generell gilt auch für den Windows 11 Manager dasselbe wie für jedes andere Tool dieser Art: Änderungen am System sollten mit Bedacht vorgenommen werden, da diese im schlimmsten Fall auch unerwünschte Folgen haben können. Daher sollte nach der Installation unbedingt ein Systemwiederherstellungspunkt angelegt werden. Dies ist direkt beim ersten Start aus der Software heraus möglich.Nach dem Start listet die Software die verfügbaren Module in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche gruppiert nach dem jeweiligen Verwendungszweck auf. Neben Systeminformationen liefert der Windows 11 Manager Werkzeuge zum Optimieren, Bereinigen und Anpassen von Windows sowie. Kurze Erklärungen in deutscher Sprache zu jedem Punkt zeigen, was Nutzer mit dieser jeweils machen können.Beispielsweise lassen sich mit dem Windows 11 Manager Einträge im Autostart und Aufgabenplaner verwalten, doppelte und überflüssige Dateien aufspüren oder Änderungen am Kontextmenü vornehmen. Visuelle Anpassungen beeinflussen etwa die Transparenz der Taskbar, die Farbe von Titelleisten, das Aussehen von Icons oder die Rahmenbreite von Fenstern. Wer sich nicht selbst durch die Funktionen wühlen möchte, kann die wichtigsten Einstellungen Schritt-für-Schritt über einenabarbeiten.Sie können den Windows 11 Manager nach der Installation 20 Tage kostenlos ausprobieren. Danach ist der Kauf eines Lizenzschlüssels erforderlich, der derzeit rund 33 Euro kostet. Weitere Tuning-Software mit zum Teil speziell für Windows 11 angepassten Funktionen gibt es beispielsweise mit ThisIsWin11 Winaero Tweaker oder StartAllBack