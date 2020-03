Don't Sleep - Standby und Ruhezustand verhindern

Hält den PC wach

Fazit:

Seit Windows Vista wechselt Microsofts Betriebssystem bei einer gewissen Phase der Inaktivität in einen Standby-Modus beziehungsweise Ruhezustand. Dies spart zwar Strom, allerdings kommen nicht alle Programme mit den dafür angesetzten Richtlinien zurecht. Die Freeware Don't Sleep 6.36 verhindert das Einschlafen des Computers und macht so eine manuelle Änderung der Energiespareinstellungen unnötig.Don't Sleep kommt ohne Installation aus und ist damit nach dem Download sofort startklar. Solange das Programm läuft, werden Standby, Hybrid-Standby und Ruhezustand verhindert. Außerdem blockiert es das vollständige Herunterfahren des Rechners sowie den Start des Bildschirmschoners und das Abschalten des Monitors. Alle diese Funktionen lassen sich in den Einstellungen einzeln an- und abwählen.Zusätzlich verfügt das kleine Tool über eine Timer-Funktion, sodass sich die Blockierung der Energiesparfunktionen zu einem festgelegten Zeitpunkt oder nach einer bestimmten Zeit wieder automatisch aufheben lässt. Alternativ kann der PC nach Ablauf des Timers in den Standby oder Ruhezustand wechseln beziehungsweise heruntergefahren werden. Über die Menüleiste bietet Don't Sleep zusätzlich schnellen Zugriff auf verschiedene Systemfunktionen wie die Energieoptionen oder die Benutzerkonten.Das nur wenige Kilobyte große und auch portabel verwendbare Don't Sleep verhindert effektiv das ungewollte Abschalten des Computers und macht regelmäßige Änderungen in den Energiespareinstellungen überflüssig. Praktisch ist hierbei vor allem die Timer-Funktion, mit der sich das Programm zu einem gewünschten Zeitpunkt selbstständig deaktiviert. Der Computer kann dann wieder in den Energiesparmodus wechseln und wie gewohnt Strom sparen.Don't Sleep ist für die Windows-Versionen Server 2000, 2003, 2005, 2008, 98, XP, Vista, 7, 8, 8.1 und 10 jeweils in den 32-Bit- und 64-Bit-Editionen geeignet.