Neues Windows 11-Update: Microsoft testet verbesserte Taskleiste

Microsoft hat einen neuen Windows 11 Insider-Build dür alle Tester im Dev-Kanal veröffentlicht. Der Build trägt die Nummer 25163 und gehört zum Sun Valley 3-Entwicklungszweig, also zu Windows 11 Version 23H2. Es wird erwartet, dass dieses Update im Spätsommer oder Herbst 2023 für alle Nutzer startet.Der neue Build enthält neben Fehlerbehebungen eine Reihe an wichtigen Änderungen, Verbesserungen und neue Optionen. Genauer darüber informieren die Insider-Chefin Amanda Langowski und der Windows-Manager Brandon LeBlanc im Insider-Blog Zu den neuen Funktionen gehören Änderungen für die Taskleiste und neue Optionen für die Freigabe von Dateien. Wir haben die Highlights der Release-Notes für euch übersetzt und am Ende des Beitrags mit angefügt. Das Windows-Team hat natürlich auch dieses Mal eine Reihe von bekannten Fehlern behoben. Dazu gehört ein Bug, der unter Umständen dazu führte, dass der Explorer abstürzte, wenn Tabs verwendet wurden. Zudem wurde ein Problem behoben, das den Absturz der Taskbar während eines Microsoft Teams-Anrufs verursachte. Darüber hinaus enthält die neue Version aber auch noch bekannte Probleme.Wie schon in den vorangegangenen Updates der Insider-Tests werden einige der vorgestellten Änderungen zunächst nur für einen Teil der Nutzer ausgerollt. Solltet ihr also nach dem Update keines der neuen Features entdecken, müsst ihr euch noch etwas weiter gedulden. Die Freigabe erfolgt in Schüben.