Windows 11: Neue Funktionen für den Task Manager durchgesickert

Seit dem Start von Windows 11 ist es um das neueste Betriebssystem etwas stiller geworden, doch in den letzten Wochen konnte man eine regelrechte Flut an neuen Infos und Leaks erleben. Nun gibt es erneut Neues, denn ein Insider hat Features für den Task Manager entdeckt.

"Health"-Seiten für Apps, Akku und Startup

Erst vor einigen Tagen sind gleich mehrere größere Neuerungen für Windows 11 aufgetaucht, darunter Sticker für Desktop-Hintergründen, ein überarbeiteter Tablet-Modus, eine verbesserte Taskleiste und noch einiges mehr.Dass nun verstärkt Neuerungen entdeckt werden, ist kein Wunder, denn nach der Veröffentlichung des Betriebssystems im vergangenen Oktober kümmerte sich Microsoft zunächst um Bugs und Optimierungen, nun macht man sich langsam an die Entwicklung und den Feinschliff neuer Features. Das liegt auch daran, dass sich Microsoft Zeit lassen will und kann, denn das nächste Feature-Update (22H2) ist erst für den nächsten Herbst vorgesehen.In Build 22543 hat nun ein Twitter-Nutzer namens FireCube neue Funktionen für den Task Manager aufgespürt: Auf einer versteckten Seite des Windows Insider Programms kann man sehen, dass eines der wohl wichtigsten System-Werkzeuge gleich mehrere neue Funktionalitäten erhalten wird, genauer gesagt sind des App- und Akku-"Gesundheit" sowie eine neue Anzeige für Anwendungen, die beim Start geladen werden.Auch letzteres ist nicht unbedingt eine simple Übersicht der Apps, die sondern automatisch hochgefahren werden, sondern soll informieren, wenn es dabei Probleme gibt. Das gilt auch für die "App Health" und "Battery Health", auch dabei werden Anwender in Kenntnis gesetzt (erkennbar an der gelben Schrift rechts), wenn ein Eingriff des Nutzers erforderlich ist.Bis zur Verteilung kann und wird sich wohl noch viel ändern, denn man kann u. a. an gleich mehreren fehlenden Platzhaltertexten ("Something something :)") sehen, dass die Arbeiten daran noch nicht abgeschlossen sind.