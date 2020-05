Zoom Download - Gratis Videokonferenzen und Live-Chats führen

Zoom Cloud Meetings

Download Zoom für Windows 10.ist eine Software für Videotelefonie, Konferenzen und Besprechungen.Das Angebot richtet sich in erster Linie an Unternehmen, kann aber auch von Privatpersonen genutzt werden. Die Basisfunktionen lassen sich dabei kostenlos verwenden. Hier bieten wir Ihnen den Windows-Client in der aktuellen Version 5.0.3 als Download an.Zoom Cloud Meetings eignet sich etwa für die Kommunikation innerhalb von Firmen sowie mit Kollegen im, den Online-Unterricht an Schulen oder weitere geschäftliche wie private Situationen, in denen ein Austausch zwischen mehreren Personen statt­finden soll. Somit ist die Software eine Alternative zu ähnlichen Pro­gram­men wie etwa Microsoft Teams . Dabei zeichnet sich Zoom durch eine hohe Anwender­freund­lich­keit und einfach gestaltete Benutzeroberfläche aus.Um ein Meeting zu starten, benötigt eine Person eine Moderatorenlizenz. Der Moderator kann dann weitere Teilnehmer direkt über die Software einladen. Diese erhalten einen Link sowie die Meeting-ID und ein Passwort als Zugangsdaten, eine eigene Registrierung bei Zoom ist für die Teilnehmer hingegen nicht erforderlich.In einem Meeting können Nutzer über ein angeschlossenes Mikrofon via Sprache und eine Webcam miteinander kommunizieren oder auf einen textbasierten Chat zurückgreifen. Auch der Austausch von Dateien ist möglich. Damit stellt das Tool eine Alternative zu Programmen wie etwa Microsoft Skype dar. Für eine sichere Kommunikation nutzt Zoom SSL sowie eine AES-256-Bit-Verschlüsselung.Eine Kernfunktion von Zoom Cloud Meetings ist die Bildschirmfreigabe. Der Mo­dera­tor eines Meetings kann über die Software seinen gesamten Bildschirm, einen Ausschnitt oder nur das Bild beliebiger laufender Anwendungen für andere Teilnehmer freigeben. Wäh­rend der Frei­ga­be können dann Kommentare, Markierungen und Hervorhebungen auf dem Bildschirm ge­teilt werden.Auf Wunsch kann sogar die Steuerung von Tastatur und Maus an einen anderen Teilnehmer übertragen werden. Dadurch ähnelt die Software dann in ihrer Arbeitsweise Fern­wartungs-Tools wie TeamViewer . Zum weiteren Funktionsumfang zählen ein Whiteboard so­wie die Möglichkeit zum Aufzeichnen von Meetings als Video.Zoom Meetings ist in der Basisversion kostenlos nutzbar. Diese ermöglicht Meetings mit bis zu 100 Teilnehmern, wobei Grup­pen­be­spre­chun­gen auf 40 Minuten pro Sitzung be­schränkt sind. Besprechungen zwischen zwei Teilnehmern lassen sich hingegen zeitlich un­be­grenzt durchführen. Für die professionelle Nutzung können verschiedene kostenpflichtige Abonnements abgeschlossen werden, die zeitlich unbegrenzte Meetings mit bis zu 1000 Teilnehmern ermöglichen.Neben dem Desktop-Client für Windows steht Zoom unter anderem auch in mobilen Apps für Android und iOS sowie als Browsererweiterung für Mozilla Firefox und Google Chrome im Download-Center bereit.