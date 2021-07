Windows 11: Microsoft startet Portal für einen Blick hinter die Kulissen

Microsoft arbeitet unter Hochdruck an der Fertigstellung von Windows 11 , das neue Betriebssystem dürfte auch bereits in rund drei Monaten allgemein verfügbar sein . Wer hinter die Kulissen der Entwicklung blicken will, der bekommt nun auf einem eigenen Portal die Gelegenheit dazu.

Nächste Phase: Windows 11 im Beta-Kanal und neues Portal

Windows 11 hat gerade eine wichtige Hürde der Entwicklung genommen, denn die Insider Preview ist seit vergangener Nacht im Beta-Kanal verfügbar , bisher war diese Vorschauversion lediglich über den Dev-Kanal zu bekommen. Dabei handelt es sich allerdings im Wesentlichen um eine "administrative" Änderung bzw. Maßnahme, denn bei der Version (also Build 22000.100) handelt es sich um genau jene, die vor einer Woche via Dev-Kanal freigegeben wurde.Die Aufnahme in den Beta-Kanal soll natürlich demonstrieren, dass es vorangeht und dazu hat Microsoft auch einen weiteren symbolischen Schritt durchgeführt: Denn der Redmonder Konzern hat eine neue Webseite namens "Inside Windows 11" gestartet. Dieses Portal soll Interessierten einen Blick hinter die Kulissen gewähren.Auf der Seite gibt es Videos und Artikel, Themen sind natürlich die zentralen Inhalte und Neuerungen von Windows 11. So kann man detaillierter erfahren, wie Microsoft das Startmenü, Taskleiste, Suche und Schnelleinstellungen neu designt hat.Ein weiteres Thema sind die Widgets, der Redmonder Konzern widmet sich auch den diversen Eingabemöglichkeiten, also nicht nur Keyboard und Maus, sondern auch Touch, Stift und Sprache - und so weiter.Viel Neues bietet die Seite nicht unbedingt, aber das ist auch gar nicht der Zweck. Hier geht es eben um einen Blick hinter die Kulissen, entsprechend kommen vor allem auch Entwickler zu Wort und erklären, was sie bewegt und inspiriert hat. Und ja, es ist natürlich schlichtweg auch PR.