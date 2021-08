7 Euro, keine Werbung: YouTube testet Premium Lite Abo in Europa

Google testet derzeit ein günstigeres Abonnement für YouTube , mit dem Nutzer einen Teil der Funktionen von YouTube Premium erhalten können. Für 7 Euro monatlich gibt es dann zukünftig Werbefreiheit, aber keine Möglichkeit für Offline-Downloads oder Hintergrundwiedergabe.

Werbefreie Videos auf YouTube

Das berichtet das Online-Magazin The Verge und verweist dabei auf einen groß angelegten Testlauf. Das neue Angebot heißt "YouTube Premium Lite" und bietet, 5 Euro günstiger als das Premium-Abonnement, die wohl für viele Nutzer wichtigste Option - nämlich das komplette Angebot von YouTube werbefrei anzusehen. Das Premium-Abonnement gibt es jetzt schon unter dem Namen seit 2018 und garantiert dem Online-Riesen Einnahmen, auch wenn keine Werbung ausgeliefert wird. Bis dato war die Werbung die wichtigste Einnahmequelle.Das neue "Premium Lite"-Abonnement wurde von einem Nutzer entdeckt und öffentlich gemacht. YouTube bestätigte das neue Angebot anschließend in einer Erklärung gegenüber The Verge. Premium Lite wird derzeit in Belgien, Dänemark, Finnland, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen und Schweden getestet. Deutschland ist also noch nicht mit dabei."In den nordischen Ländern und den Benelux-Staaten (mit Ausnahme von Island) testen wir ein neues Angebot, um den Nutzern noch mehr Auswahl zu bieten: Premium Lite kostet 6,99 Euro/Monat (oder den lokalen Gegenwert pro Monat) und beinhaltet werbefreie Videos auf YouTube", bestätigte ein YouTube-Sprecher in der Erklärung. Im Vergleich dazu kostet der bestehende Premium-Tarif von YouTube in Europa aktuell 11,99 Euro pro Monat."Wir testen ein neues Angebot, um den Nutzern noch mehr Auswahl zu bieten", heißt es weiter. YouTube Premium Lite beinhaltet die werbefreie Nutzung von YouTube im Web, auf iOS, Android, Smart-TVs und Spielkonsolen sowie in der YouTube Kids-App.