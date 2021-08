Rezo "zerstört" wieder CDU und nun auch Laschet, landet viralen Hit

"Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video." Mit diesen Worten eröffnet You­Tu­ber Rezo erneut einen Beitrag, in dem er sich mit der deutschen Politik auseinandersetzt. Und das bedeutet wieder: Gnadenlose Kritik an CDU/CSU. Und der YouTuber kann damit wieder einen Hit landen.

"Zerstörung Teil 1: Inkompetenz"

Teil 2 folgt noch

Vor der Europawahl 2019 veröffentlichte der eigentlich auf Musik spezialisierte YouTuber Rezo ein Video, in dem er mit beißender Kritik an der Regierung und vor allem der Union nicht sparte. Das Besondere daran war: Es war nicht bloß ein Rant, Rezo belegte jede kritische Aussage akribisch mit einer Quelle. Die große Unions-Partei, gegen das "Die Zerstörung der CDU" genannte Video sich in erster Linie richtete, reagierte tagelang völlig unbeholfen und verschaffte dem Ganzen noch mehr Aufmerksamkeit.Nun ist es wieder soweit, denn Rezo hat erneut ein Video produziert und freigeschaltet, das mit der CDU und Kanzlerkandidat Armin Laschet abrechnet. Und wieder sieht es nicht danach aus, als hätte die CDU eine adäquate Antwort parat.Rezo jedenfalls gibt gleich zu Beginn des "Zerstörung Teil 1: Inkompetenz" betitelten Videos die Marschrichtung vor: "Es geht um Respektlosigkeiten und klare Unwahrheiten der Bevölkerung gegenüber. Es geht um illegale Aktivitäten und wie diese von Politikern nicht bekämpft, sondern geschützt werden. Es geht um die offensichtliche Verschwendung von Hunderten Millionen Steuergeldern."Theoretisch nimmt Rezo nicht nur die CDU ins Visier, praktisch schon. Denn obwohl auch andere Parteien eine Rolle spielen (sollen), ist es dennoch erneut eine Zerstörung der CDU. Rezo: "In diesem Video kommen nicht alle Parteien gleichmäßig vor, eben weil diese krassen Fälle nicht in allen Parteien gleichmäßig auftreten."Im Mittelpunkt stehen "Kollege" Armin Laschet und auch die "Queen der PR-Fails", Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner. Letztere wird u. a. für ein "Werbevideo" kritisiert, das sie mit dem vielkritisierten Lebensmittelkonzern Nestlé gemacht hat.Außerdem nimmt sich Rezo u. a. die Themen Tierhaltung, Kohleausstieg, Glasfaserausbau und Urheberrechtsreform vor. Und das ist noch nicht alles, denn der YouTuber kündigt am Ende an, dass demnächst ein zweiter Teil folgen wird. Eines kann man auch schon jetzt sagen: Das Video, das bereits rund 1,6 Millionen Abrufe hat, kommt für die CDU zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn aktuell befindet sich die Union in den Umfragen auf Talfahrt.