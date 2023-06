DuckDuckGo für Windows Download: Anti-Tracking-Browser

DuckDuckGo Download & Installation

DuckDuckGo für mehr Privatsphäre im Netz

blockiert Tracker von Drittanbietern

Pop-ups zur Cookie-Einwilligung

Einfacher Browser mit starkem Tracking-Schutz

Fire-Button

Ausblick auf kommende Features

Der kostenlose DuckDuckGo Browser Download will mit Extras wie einem Tracking- oder Cookie-Pop-up-Schutz für mehr Privatsphäre im Internet sorgen.Zu den weiteren Features von DuckDuckGo zählen ein Werbeblocker, ein YouTube-Player für eine privatere Videowiedergabe und eine sichere Passwortverwaltung. Aktuell ist DuckDuckGo für Windows in der Version 0.42.7 als Beta verfügbar.DuckDuckGo setzt Windows 10 (Mai 2020) oder eine neuere Version des Betriebssystems (32-Bit oder 64-Bit) voraus. Der Browser ist außerdem für Mac OS Android sowie iOS verfügbar. Leider gibt es derzeit nur eine englische Benutzeroberfläche.DuckDuckGo zeichnet sich vor allem durch seine erweiterten Datenschutzfunktionen aus, welche direkt ab dem ersten Start aktiv sind. Der Browserwie etwa Google bereits, bevor diese geladen werden. Positiver Nebeneffekt: Durch die Sperre invasiver Tracker wird auch ein Großteil von Werbeanzeigen entfernt.DuckDuckGo kann außerdemautomatisch beantworten und die Einstellungen dabei so vornehmen, dass so wenig Nutzerdaten wie möglich gesammelt werden. Auch bei der Nutzung von YouTube verspricht DuckDuckGo mehr Privatsphäre: Durch die Verwendung eines angepassten Players wird verhindert, dass die Videoplattform personalisierte Werbung anzeigt - in der Praxis wird weniger oder sogar gar keine Werbung mehr ausgespielt.Ansonsten bietet DuckDuckGo die wichtigsten Basisfunktionen, die man von einem modernen Webbrowser erwartet. Webseiten lassen sich in Tabs öffnen, es gibt eine Lesezeichen- sowie Passwortverwaltung, einen einfachen Download-Manager und eine integrierte Suche, welche selbstverständlich DuckDuckGo.com verwendet. Über den sogenanntenschließt der Browser alle geöffneten Tabs und löscht die bisher angefallenen Browserdaten.DuckDuckGo wurde von Grund auf neu entwickelt, es handelt sich also um keinen Fork von Browsern wie Firefox oder Chrome . Der Browser nutzt die Rendering-API des Betriebssystems, um Webseiten zu rendern. Dabei wird in diesem Fall ein Windows WebView2-Aufruf verwendet, der auf die unterliegende Blink-Rendering-Engine zurückgreift.Leider gibt es bislang noch keine Add-ons für DuckDuckGo, diese sollen in Zukunft noch folgen. Auch in anderen Bereichen versprechen die Entwickler Verbesserungen. Dazu zählen eine Geräte-Synchronisation, die Möglichkeit zum Anpinnen von Tabs oder der Schutz vor Fingerprinting, Link-Tracking und Referrer-Tracking.