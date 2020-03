YoutubeDownloader - YouTube-Videos kostenlos herunterladen

Einfacher Download-Helfer

Playlisten, Suchfunktion

Auf YouTube können Millionen Videos online gestreamt werden. Zwar wäre es oft nützlich, Videos auch lokal abspeichern zu können, auf direktem Wege ist dies allerdings nicht mög­lich. Das kostenlose Open-Source-Tool YoutubeDownloader in der Version 1.7.4 setzt an genau dieser Stelle an und ermöglicht den schnellen Download von Videos auf den hei­mischen PC.Der YoutubeDownloader benötigt keine In­stal­la­tion und ist nach dem Entpacken des herunter­ge­la­de­nen Archivs daher sofort startklar. Die Benutzeroberfläche ist zwar in englischer Sprache gehalten, aber nahezu selbsterklärend.Um ein Video mit dem YoutubeDownloader herunterzuladen, tragen Sie dessen URL ganz einfach per Copy & Paste in das Eingabefeld in der Programmoberfläche ein und bestätigen Ihre Eingabe. Im Anschluss sehen Sie ein Vorschau­bild des erkannten Videos sowie dessen Titel, Laufzeit und Hochladedatum. Danach legen Sie hier das gewünschte Ausgabeformat fest, wobei unterschiedliche Auflösungen und Dateiendungen zur Wahl stehen. Nach einem Klick auf den Download-Button geben Sie zuletzt noch das Ausgabeverzeichnis an.Der YoutubeDownloader unterstützt außerdem den Download von Videos als Audiodateien, was beispielsweise bei Musikvideos hilfreich sein kann. Weiter kommt das Tool auch mit Playlisten zurecht und erlaubt so den Download gleich mehrerer Videos in einem Durchgang. In den Einstellungen lässt sich zudem die maximale Zahl gleichzeitiger Übertragungen fest­legen.Über eine integrierte Suche können Sie mit dem YoutubeDownloader direkt nach Videos zu einem bestimmten Begriff suchen. Die Er­geb­nis­se werden dabei dann übersichtlich mit Vorschaubild, Spielzeit, Uploader und Datum aufgelistet. Anschließend lassen sich einzelne oder gleich mehrere Treffer herunterladen.Viel einfacher als mit dem YoutubeDownloader lassen sich Clips von der wohl beliebtesten Videoplattform kaum herunterladen. Ähnliche Tools gibt es etwa mit dem 4K Video Downloader oder dem YouTube Downloader HD