Microsoft war es sehr ernst, Windows 10 zur letzten Version zu machen

Seit einigen Monaten wird bereits viel über die nächste Windows-Version spekuliert, die von der Community einfach als "Windows 12" bezeichnet wird. Dabei wird jetzt deutlich, dass Microsoft ganz andere Pläne mit Windows hatte.

Letztes geplantes Betriebssystem

Windows-Roadmap

Zusammenfassung Spekulationen um "Windows 12" halten an

Neowin beruft sich auf Microsoft Press Bücher

Windows 10 sollte ursprünglich letztes OS sein

Firmen wie Qualcomm bestätigen neues Windows

Windows 11 Version 24H2 als nächstes Update

Microsoft änderte Pläne nach Panays Weggang

Das meldet das Online-Magazin Neowin und bezieht sich auf die Bücher "Windows Internals Teil 1 und 2", die Microsoft Press herausgegeben hat. Dort gibt es unter anderem Informationen über Windows 10 als eigentlich letztes geplantes Betriebssystem.Gerüchte zu Windows 12 basieren nun teils auf einem früheren Bericht, wonach Microsoft zu einem dreijährigen Veröffentlichungsrhythmus für Windows zurückkehren will. Der Hype um Windows 12 ist jedoch in letzter Zeit aufgrund widersprüchlicher Berichte abgeflaut. Es wird angenommen, dass Microsoft wieder einige Änderungen an den Plänen vorgenommen hat.Mehrere Unternehmen, darunter Qualcomm und Intel, haben bestätigt, dass eine neue Version von Windows in Arbeit ist. Die Rede ist dann aber eher von "Windows Next" als Projekt-Titel und nicht von "Windows 12", zumindest nie namentlich. Wahrscheinlicher ist, dass sich die Berichte auf Windows 11 Version 24H2, also auf das nächste große Funktions-Update für Windows 11 im Herbst, beziehen.Das bedeutet jedoch nicht, dass die Spekulationen zu Windows 12 ganz unbegründet waren. Berichten zufolge hat Microsoft nach dem Weggang des ehemaligen Windows- und Surface-Chefs Panos Panay seine Roadmap für die Betriebssysteme wieder grundlegend geändert. Viel ist dazu allerdings bisher nicht nach außen durchgedrungen.In dem Buch über Microsofts Pläne kommt aber ein interessanter Bericht zutage. Demnach hatte der Konzern bereits beschlossen, für immer bei Windows 10 zu bleiben. Wir hatten schon häufiger von diesen Überlegungen berichtet. Microsoft hatte Windows 10 auch als "letztes" Betriebssystem angekündigt und wollte nur mit der regelmäßigen Bereitstellung neuer Funktionen weiter machen.Die ersten Berichte derart wurden im April 2015 veröffentlicht. Ungefähr einen Monat später bestätigte Microsoft auf der Ignite-Konferenz, dass man Windows 10 als "die letzte Version von Windows" betrachtet. Heute weiß man es besser, denn im Juni 2021 wurde Windows 11 angekündigt.In der Buch-Veröffentlichung heißt es, das Microsoft selbst bis Mitte 2017 noch unentschlossen war, wie man weiterverfahren wird. Die 7. Ausgabe des Windows-Interna-Buches, das in jenem Jahr veröffentlicht wurde, zeigt dies deutlich. Auf einer der Seiten wird wie folgt über zukünftige Windows-Versionen gesprochen:"Windows 10 und künftige Windows-Versionen. Mit Windows 10 hat Microsoft angekündigt, dass es Windows in einem schnelleren Rhythmus als bisher aktualisieren wird. Es wird kein offizielles Windows 11 geben; stattdessen wird Windows Update (oder ein anderes Wartungsmodell für Unternehmen) das vorhandene Windows 10 auf eine neue Version aktualisieren."Wir wissen nicht, wann genau Microsoft diesen Sinneswandel vollzogen hat und warum, dazu war bisher nichts zu lesen.