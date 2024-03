Notfall-Update behebt Abstürze nach Windows Server-Patch-Day-Bug

Microsoft hat ein sogenanntes Notfall-Out-of-Band (OOB)-Update veröffentlicht, das einen mit den Windows Server-Sicherheitsupdates vom März 2024 ausgelieferten Bug behebt. Das Problem führt zu Abstürzen vom Windows-Domänencontroller.

Plötzliche Neustarts

Out-of-Band Verbesserungen

Dieses Update behebt ein bekanntes Problem, das den Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) betrifft. Es kann zu einem Speicherleck auf Domänencontrollern (DCs) führen.

Das Leck tritt auf, wenn lokale und Cloud-basierte Active Directory-DCs Kerberos-Authentifizierungsanforderungen verarbeiten. Dieses erhebliche Leck kann zu einer übermäßigen Speichernutzung führen. Aus diesem Grund reagiert LSASS möglicherweise nicht mehr, und die DCs starten neu, wenn Sie es nicht erwarten.

Um dieses bekannte Problem zu beheben, müssen Administratoren die OOB-Updates aus dem Microsoft Update Katalog herunterladen und auf den betroffenen Domänencontrollern installieren.

Wenn Sie frühere Windows Server-Updates installiert haben, werden nur die neuen Updates in diesen Paketen heruntergeladen und installiert. Microsoft hat keine bekannten Probleme mit diesen Notfallupdates gemeldet.

Der Spuk ist jetzt schon wieder vorbei, denn es gibt ab sofort ein weiteres Update für Windows Server. Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer . Nach dem Patch-Day März häuften sich Probleme, die sich als Fehler bei der Verarbeitung des LSASS (Local Security Authority Subsystem Service) herausstellten, was zu plötzlichen Neustarts führte.Viele Administratoren beobachteten, dass der lsass.exe-Prozess nach der Installation von KB5035855 (Windows Server 2016) oder KB5035857 (Windows Server 2022) immer weiter Speicher beanspruchte, bis der gesamte physische und virtuelle Speicher genutzt war. Dann frieren die Systeme unerwartet ein und starten sich neu.Microsoft bestätigte dieses Problem und führte dabei aus, dass es alle Domänencontroller-Server mit den neuesten Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 und 2022 Updates betrifft.Zudem wurde ein rasches Update versprochen, was auch dafür spricht, dass es kein sporadisches oder seltenes Problem ist. Die neuen, kumulativen Notfall-Updates KB5037422 (Windows Server 2022) und KB5037423 (Windows Server 2016) stehen jetzt zur Verfügung und beheben das LSASS-Speicherleck. Microsoft schreibt dazu in der Knowledge Base: