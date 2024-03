Microsoft startet optionales Windows 10-Update mit neuen Funktionen

Microsoft hat für die letzte noch unterstützte Windows 10-Version ein optionales, nicht sicherheitsrelevantes Update für alle Nutzer heraus­gegeben. Es handelt sich um die Vorschau für den Patch-Day im April. Wir haben uns angeschaut, was neu ist.

Update KB5035941 für Windows 10 Version 22H2

Bugfixes und mehr

Highlights

Neu! Dieses Update fügt Ihrem Desktophintergrund Windows Spotlight hinzu. Dieses Feature zeigt neue Bilder als Desktophintergrund an. Wenn Sie mehr über ein Bild erfahren möchten, klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Weitere Informationen, die Sie zu Bing führt. Um dieses Feature zu aktivieren, wechseln Sie zu Einstellungen > Personalisierung > Hintergrund > Personalisieren Ihres Hintergrunds. Wählen Sie Windows Spotlight aus.

Dieses Update fügt Ihrem Desktophintergrund Windows Spotlight hinzu. Dieses Feature zeigt neue Bilder als Desktophintergrund an. Wenn Sie mehr über ein Bild erfahren möchten, klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche Weitere Informationen, die Sie zu Bing führt. Um dieses Feature zu aktivieren, wechseln Sie zu Einstellungen > Personalisierung > Hintergrund > Personalisieren Ihres Hintergrunds. Wählen Sie Windows Spotlight aus. Neu! Dieses Update fügt Ihrem Sperrbildschirm weitere Inhalte hinzu. Zusätzlich zum Wetter werden Sport-, Verkehrs- und Finanzinhalte angezeigt. Um dieses Feature zu aktivieren, wechseln Sie zu Einstellungen > Personalisierung > Sperrbildschirm.

Dieses Update fügt Ihrem Sperrbildschirm weitere Inhalte hinzu. Zusätzlich zum Wetter werden Sport-, Verkehrs- und Finanzinhalte angezeigt. Um dieses Feature zu aktivieren, wechseln Sie zu Einstellungen > Personalisierung > Sperrbildschirm. Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf die Bildschirmtastatur auswirkt. Es wird manchmal nicht geöffnet.

Wenn Sie sich anmelden, wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, die Sie zum Upgrade auf Windows 11 einlädt. Diese Meldung wird nur angezeigt, wenn Ihr Gerät für ein Upgrade berechtigt ist.

Hinweis: Diese Features sind möglicherweise nicht für alle Benutzer verfügbar, da es schrittweise eingeführt wird.

Verbesserungen

Neu! Dieses Update wirkt sich auf Windows Hello for Business aus. IT-Administratoren können jetzt die Mobile Device Management (MDM) verwenden, um die Eingabeaufforderung zu deaktivieren, die angezeigt wird, wenn sich Benutzer bei einem in Entra eingebundenen Computer anmelden. Dazu können sie die Richtlinieneinstellung "DisablePostLogonProvisioning" aktivieren. Nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat, wird die Bereitstellung für Windows 10- und Windows 11-Geräte deaktiviert.

Dieses Update wirkt sich auf Windows Hello for Business aus. IT-Administratoren können jetzt die Mobile Device Management (MDM) verwenden, um die Eingabeaufforderung zu deaktivieren, die angezeigt wird, wenn sich Benutzer bei einem in Entra eingebundenen Computer anmelden. Dazu können sie die Richtlinieneinstellung "DisablePostLogonProvisioning" aktivieren. Nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat, wird die Bereitstellung für Windows 10- und Windows 11-Geräte deaktiviert. Neu! Dieses Update fügt dem Suchfeld der Taskleiste für den Europäischen Wirtschaftsraum Suchhighlights hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Windows Search-Anbieter.

Dieses Update fügt dem Suchfeld der Taskleiste für den Europäischen Wirtschaftsraum Suchhighlights hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Windows Search-Anbieter. Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf die COM+-Komponente auswirkt. Einige Anwendungen, die davon abhängen, reagieren nicht mehr.

Dieses Update behebt ein Problem, das verhindert, dass einige Apps und Features verfügbar sind. Dies geschieht nach dem Upgrade auf Windows 11.

Dieses Update behebt ein Deadlockproblem in CloudAP. Dies tritt auf, wenn sich verschiedene Benutzer gleichzeitig auf virtuellen Computern anmelden und sich abmelden.

Mit diesem Update wird ein Problem behoben, das sich auf eine Netzwerkressource auswirkt. Sie können nicht über eine Remotedesktopsitzung darauf zugreifen. Dies tritt auf, wenn Sie das Remote Credential Guard-Feature aktivieren und der Client Windows 11 Version 22H2 oder höher ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das Microsoft Edge betrifft. Es kann nicht auf Surface Hub (Team OS) geöffnet werden.

Dieses Update wirkt sich auf die AmsiUtil-Klasse (Antimalware Scan Interface) aus. Es hilft, die Umgehung des AMSI-Scans zu erkennen. Dieses Update behebt auch einige langfristige Probleme, die Ihr Gerät Bedrohungen aussetzen.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf den Zeitdienst auswirkt. Sie können es mithilfe der Verwaltung mobiler Geräte (Mobile Device Management, MDM) oder eines Gruppenrichtlinie Object (GPO) konfigurieren. Die Windows-Einstellungs-App stimmt jedoch nicht mit dem überein, was Sie konfiguriert haben.

Dieses Update behebt ein Problem, das auftritt, wenn Sie LoadImage() verwenden, um eine Top-Down-Bitmap zu laden. Wenn die Bitmap eine negative Höhe aufweist, wird das Bild nicht geladen, und die Funktion gibt NULL zurück.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf Scanner auswirkt. Sie reagieren nicht mehr, wenn Sie über eSCL über USB eine Verbindung mit ihnen herstellen.

Dieses Update macht Länder- und Betreibereinstellungen-Asset-Profile (COSA) für einige Mobilfunkanbieter auf dem neuesten Stand.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf den Erzwingungsmodus für die AppLocker-Regelsammlung auswirkt. Sie wird nicht überschrieben, wenn Regeln mit einer Auflistung ohne Regeln zusammengeführt werden. Dies tritt auf, wenn der Erzwingungsmodus auf "Nicht konfiguriert" festgelegt ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf den Gruppenrichtlinie-Dienst auswirkt. Es tritt ein Fehler auf, nachdem Sie LGPO.exe verwendet haben, um eine Überwachungsrichtlinie auf das System anzuwenden.

Dieses Update behebt ein Zuverlässigkeitsproblem. Es wirkt sich auf ein Virtuelles Remote-App-Produkt aus, wenn Sie es mithilfe einer benutzerdefinierten Shell öffnen.

Jetzt manuell installieren

Windows 10: Kumulativer Patch für das Oktober 2022-Update

Zusammenfassung Windows 10 erhält optionales Update KB5035941

Vorschau für April-Patch-Day mit neuen Funktionen

Update für Windows 10 Version 22H2 verfügbar

Windows Spotlight und Sperrbildschirm-Inhalte ergänzt

Fehlerbehebungen bei Virtual Remote und USB-Scannern

Schrittweise Freigabe neuer Funktionen geplant

Update als Vorschau, automatische Verteilung am 9. April

Denn Microsoft startet auch jetzt noch einmal neue und verbesserte Funktionen für Windows 10. Zudem gibt es eine Reihe von Fehlerbehebungen. Das Update KB5035941 wurde vor Kurzem im Rahmen der Insider-Test veröffentlicht und steht ab sofort für alle Windows 10-Anwender als optionales Update zur Verfügung, die Windows 10 in Version 22H2 nutzen.Das Build mit der Nummer 19045.4239 lässt sich ab sofort über Windows Update beziehen. Wer möchte, kann das Update bereits heute manuell installieren und von den Änderungen profitieren. Ansonsten heißt es abwarten bis zur automatischen Verteilung am Patch-Day am 9. April.Interessant sind die Neuerungen, die Microsoft jetzt für Windows 10 startet. Dabei starten nicht alle neuen Funktionen gleich für alle Nutzer - es handelt sich laut Microsoft um eine gestaffelte Freigabe. Neu sind unter anderem Windows Spotlight für den Desktophintergrund, neue Inhalte für den Sperrbildschirm sowie eine neue Einstellung für Windows Hello for Business für Administratoren.Die Liste der Änderungen ist allerdings im Verhältnis zu vorangegangenen Updates dieses Mal kurz. Behoben werden unter anderem Probleme mit Virtual Remote-Verbindungen, sowie mit USB-Scannern und einen Bug in Microsoft Edge. Mehr dazu in den folgenden Release-Notes. Wir haben die Highlights für euch übersetzt:Wichtig: Verwenden Sie EKB KB5015684, um auf Windows 10 Version 22H2 zu aktualisieren. Dieses nicht sicherheitsrelevante Update beinhaltet Qualitätsverbesserungen. Wenn Sie diese KB installieren:Das Update ist ein sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update. Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst. Die darin enthalten Änderungen werden zum Patch-Day im April automatisch als Update an alle Nutzer verteilt. Microsoft startet die Verteilung der optionalen Updates nicht wie bei den sicherheitsrelevanten Updates auf einen Schlag, daher muss man sich manches Mal noch gedulden, bevor man die Version angeboten bekommt. Optionale Updates werden über die Windows Update-Funktion mit angeboten.