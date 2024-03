Windows-Spiele sollen ohne Probleme auf Snapdragon X Elite laufen

Die ersten Windows 11-PCs mit dem Snapdragon X Elite-Prozessor werden noch in diesem Jahr auf den Markt kommen . Erwartet wird dabei, dass diese neue Generation an Rechnern viel Leistung und einen geringeren Verbrauch bieten - und eine "Überraschung".

Denn: Laut den neuesten Informationen zu den Snapdragon X Elite-basierten PCs soll es neben solider Akkulaufzeit und flotten Leistung auch ein ordentliches Spielerlebnis geben (via The Verge ). Bisher sind Spiele aber definitiv keine Stärke ARM-PCs.Im Rahmen der Game Developers Conference (GDC) 2024 hat sich ein Qualcomm-Ingenieure zu dem Thema ausgelassen. Er erklärte, dass die x86/x64-Emulation auf den kommenden Systemen sehr effizient funktionieren sollte und damit die meisten Spiele ohne zusätzliche Optimierungen "einfach funktionieren" werden.Qualcomm soll dabei sein, alle Top-Spiele auf Steam zu testen - und die meisten von ihnen funktionieren.Spieleentwickler, die ihre Spiele auf ARM-PCs der nächsten Generation verfügbar machen wollen, können zudem zwischen mehreren Optionen wählen. Am besten ist es, das Spiel so zu optimieren, dass es nativ läuft, um eine möglichst effiziente Leistung und einen geringen Energieverbrauch zu erzielen.Die zweite Möglichkeit besteht darin, eine Hybrid-App mit nativen Windows-Bibliotheken und Qualcomm-Treibern zu erstellen, während der Rest des Spiels emuliert wird. Schließlich können Entwickler alles so lassen, wie es ist, und den Snapdragon X Elite ihre Projekte mit x64-Emulation ausführen lassen.Qualcomm verspricht eine "extrem effiziente" Emulation dank Caching: "Nach der anfänglichen Belastung durch die Übersetzung eines neuen Code-Blocks ist das Caching-System extrem effizient", heißt es auf einer der Folien von Qualcomm auf der GDC-Konferenz. Die Adreno-GPU sollte dank DirectX 11, 12, Vulkan und OpenGL-Treibern mit den meisten Spielen zurechtkommen. Mapping-Layer ermöglichen dann auch die Ausführung älterer DirectX 9-Spiele.Es gibt aber auch einige Einschränkungen. Anti-Cheat-Systeme, die auf der Kernel-Ebene arbeiten, werden nur funktionieren, wenn sie nativ portiert werden, genau wie Spiele, die AVX-Anweisungen verwenden.