Endkundenpreise für Windows 10-Supportverlängerung kommen erst

Vor kurzem wurde bekannt, wie viel man ab Mitte Oktober 2025 für Support bezahlen wird, wenn man Windows 10 weiternutzen will. Dazu hat sich der Redmonder Konzern nun erneut zu Wort gemeldet und klargestellt, dass die bisher genannten Preise für Unternehmen gelten.

End of Support für Windows 10 am 14. Oktober 2025

Nur Organisationen

Zusammenfassung Ab Mitte Okt. 2025 kostet Windows 10-Support für Unternehmen

Windows 10 erreicht am 14.10.2025 das "End of Support"-Datum

Sicherheitsupdates nach diesem Datum nur gegen Bezahlung

Erstes Jahr Support-Verlängerung kostet 61 Dollar pro PC

Preis für Extended Security Updates verdoppelt sich jährlich

Microsofts Angaben zu Preisen galten nur für Unternehmen

Verbraucherpreise für Windows 10-Support werden später bekanntgeben

Am 14. Oktober 2025 wird Microsofts Betriebssystem Windows 10 den Punkt des "End of Support" erreichen. Das bedeutet, dass Nutzer ab diesem Datum keine sicherheitsrelevanten Updates mehr erhalten werden (Ausnahmen gab es allerdings auch in Vergangenheit immer wieder bei ganz schweren Lücken) - es sei denn, sie bezahlen für die Windows 10 Extended Security Updates.Dazu hat der Redmonder Konzern vor einigen Tagen einen Blogbeitrag veröffentlicht und mitgeteilt, dass pro Windows 10-PC 61 Dollar fällig werden, wenn man diese kostenpflichtige Support-Verlängerung in Anspruch nimmt. Eine Besonderheit ist, dass sich der Preis kumulativ mit jedem Jahr verdoppelt, wobei man den günstigsten nur dann bekommt, wenn man sich möglichst früh für die Support-Verlängerung entscheidet.In seinem Blogbeitrag auf Tech Community bzw. dem Windows IT Pro Blog hat Microsoft explizit von Unternehmen und Organisationen gesprochen. Dennoch dachten einige Anwender danach, dass das auch Endnutzer gilt (via Windows Latest ).Denn mittlerweile hat Microsoft den Beitrag aktualisiert und schreibt: "Die in diesem Beitrag beschriebenen Details und die Preisstruktur gelten nur für kommerzielle Organisationen. Details für Verbraucher werden zu einem späteren Zeitpunkt auf unserer Seite zum Ende des Supports für Verbraucher veröffentlicht. Bildungseinrichtungen finden maßgeschneiderte Informationen über das Ende des Supports für Windows 10 im Microsoft Education Blog."Normale Nutzer, die Windows 10 inklusive Support weiternutzen wollen, sollen Preise und Details kurz vor Oktober 2025 erfahren, Microsoft will sicherlich abwarten, wie viele Menschen bis dahin das Upgrade auf Windows 11 durchführen werden.