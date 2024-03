Microsoft Deutschland: Die Chefin geht - Nachfolgerin schon gefunden

Die aktuellen Wechsel im Management Microsofts machen auch vor der deutschen Landesniederlassung nicht Halt. Hier wird die langjährige Chefin Marianne Janik schon in Kürze ihren Posten verlassen, eine Nachfolgerin ist bereits gefunden.

Zusammenfassung Managementwechsel bei Microsoft Deutschland steht bevor

Marianne Janik verlässt bald ihren Posten als Chefin

Agnes Heftberger wird ab 15 April die Leitung übernehmen

Heftberger bringt Erfahrung aus IBM und Kenntnis des Marktes mit

EMEA-Chef lobt Heftbergers Fokus auf Innovation und Kundenorientierung

Janiks Abgang scheint keine spontane Entscheidung zu sein

Unter Janik fokussierte sich Microsoft auf Cloud und KI-Technologien

Microsoft setzt mit Frauen in Führungspositionen ein Zeichen in der Tech-Branche

Wie Microsoft mitteilte, wird die Spitzenposition bereits am 15. April neu besetzt. Zukünftig wird Agnes Heftberger die Geschicke des Software-Konzerns in Deutschland leiten. Die Österreicherin hat zuletzt die Geschäfte des IT-Konzerns IBM in Südostasien und im pazifischen Raum geführt, aber auch den deutschen Markt kennt sie aus eigenem Erleben."Agnes Heftberger setzt in ihrer Arbeit konsequent auf Innovation und Kundenorientierung - und fördert damit als erfahrene Führungskraft in der Technologiebranche nachhaltiges und inklusives Wachstum. Ihre globale Perspektive und Erfahrung ist in einer Zeit, in der KI den Innovations- und Produktionsprozess vieler Branchen verändert, besonders wichtig. Ich bin überzeugt, dass sie Microsoft Deutschland im neuen Zeitalter der KI und digitalen Transformation erfolgreich führen wird", sagte Ralph Haupter, Präsident von Microsoft EMEA.Marianne Janik war jetzt insgesamt 13 Jahre bei Microsoft Deutschland tätig, die letzten drei Jahre davon als Chefin. Sie habe sich dem Vernehmen nach freiwillig entschlossen, das Unternehmen zu verlassen. Über die genauen Gründe wurden keine Angaben gemacht. Angesichts dessen, dass bereits eine Nachfolgerin präsentiert werden kann, dürfte es keine besonders spontane Entscheidung gewesen sein.Janik hat die hiesige Landesniederlassung durchaus erfolgreich geleitet. Unter ihrer Führung wurden wichtige Entwicklungen hin zu einer stärkeren Fokussierung auf das Cloud-Geschäft und zuletzt die neueren KI-Technologien vollzogen. Höhepunkt ihres Wirkens war dabei sicher die kürzliche Entscheidung, dass Microsoft neue Datenzentren mit einer 3,2-Milliarden-Euro-Investition in Deutschland bauen wird - das ist das größte Projekt, dass der Konzern jemals bei uns in die Wege leitete.Microsoft Deutschland nimmt mit der aktuellen Personal-Entscheidung eine besondere Rolle in der Tech-Branche ein: Dem Unternehmen gelingt es bereits zum dritten Mal in Folge, eine Frau an die Spitze zu stellen - Janik hatte ihren Posten im Jahr 2021 von Sabine Bendiek übernommen. In der häufig immer noch männlich dominierten Tech-Branche finden sich zwar immer wieder auch Frauen in Spitzenpositionen, in der Regel stellen sie aber doch immer noch Ausnahmeerscheinungen dar.