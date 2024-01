Google macht YouTube für Nutzer von Adblockern laggy und langsam

YouTube hat seinen Kampf gegen Adblocker in den vergangenen Monaten intensiviert, man versucht, die Nutzer zu Reklame zu zwingen oder zum Abschluss eines Premium-Abos zu bewegen. Die Methoden sind dabei unterschiedlich, nun wird YouTube für einige langsamer.

YouTube verdient vor allem mit Werbung Geld

Künstliches Timeout

Zusammenfassung YouTube intensiviert Kampf gegen Adblocker

Nutzer werden zu Werbung oder Premium-Abo gedrängt

Google bekämpft Adblocker wegen Werbeausfällen

YouTube-Nutzer berichten von verlangsamten Seiten

Deaktivierung von Adblockern behebt Performance-Probleme

Künstliches Timeout im Code simuliert schlechte Verbindung

Lösung: Adblocker ausschalten oder Premium nutzen

Adblocker sind bzw. waren für YouTube-Nutzer bisher durchaus praktisch, weil diese die Werbeunterbrechungen eliminiert haben. Für Google ist das aber natürlich alles andere als wünschenswert, da solche Erweiterungen für signifikante Werbeausfälle verantwortlich waren und sind. Also bekämpft man diese nach allen Regeln der Kunst: So werden Nutzer von Adblockern beispielsweise per Popups darauf hingewiesen, diese auszuschalten, sie werden andernfalls ausgesperrt.Wie 9to5Google berichtet, kommt nun eine weitere Methode dazu, denn künftig müssen Anwender, die YouTube mit eingeschaltetem Werbeblocker besuchen, auch mit einem deutlich verlangsamten Nutzungserlebnis rechnen. Dabei wird die gesamte Seite langsamer, YouTube selbst bezeichnet dies als "suboptimales Betrachten".Auf Reddit berichteten jedenfalls zahlreiche Nutzer, dass YouTube scheinbar plötzlich "laggy" geworden ist und auch langsam reagiert. Die Lösung war schnell gefunden, denn ein Deaktivieren des Adblockers löste das Problem bei Betroffenen umgehend.Laut 9to5Google ist das bewusst in den Seitencode programmiert worden, und zwar über ein künstliches Timeout, das eine langsame Internetverbindung vortäuscht. Diese Methode ist nicht ganz neu, die zu Google gehörende Videoseite setzt diese nun aber offenbar auf immer breiterer Basis ein.Wer auf dieses Problem stößt, der kann derzeit nur zwei Dinge tun, um wieder ein flüssiges YouTube-Erlebnis zu bekommen: Entweder man deaktiviert den Adblocker oder holt sich ein Abo für YouTube Premium.