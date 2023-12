YouTube auf Fernsehern: Weniger aber dafür längere Werbepausen

Google will die Art, auf die beim Konsum von YouTube-Videos über Fernsehgeräte Werbung ausgespielt wird, im Rahmen einer derzeit laufenden Testphase optimieren. Dabei sollen die Nutzer weniger häufig, dafür aber um so länger Werbung zu sehen bekommen.

Wer YouTube ohne ein Premium-Abonnement bekommt mittlerweile reichlich Werbung eingeblendet, weshalb das Nutzungserlebnis durchaus etwas in Leidenschaft gezogen werden kann. Jetzt versuchen Google bzw. YouTube diese Problematik zumindest im Ansatz etwas zu optimieren, indem man die Zahl der Werbeclips reduziert - zumindest wenn YouTube auf einem Fernsehgerät genutzt wird.Das Ganze hat allerdings einen großen Haken. Schon seit September laufen entsprechende Tests, bei denen die Nutzer zwar weniger, dafür aber längere Werbevideos vorgesetzt bekommen. Google zufolge wurde die Länge der "Viewing Sessions" zwischen den Werbepausen um 29 Prozent gesteigert. Offen blieb, wie lang die jetzt geänderten Werbepausen sind.Nachdem sich das neue Konzept für die Werbeeinblendungen bei YouTube auf Fernsehern in der Testphase bei ausgesuchten Nutzern anscheinend bewährt hat, führt Google die Änderungen jetzt bei allen Nutzern ein. Künftig zeigt Google in der rechten unteren Ecke des Bildschirms nicht mehr an, wie viel Werbespots noch verbleiben. Stattdessen wird doch angezeigt, wie viel Zeit bis zum Ende der Werbepause noch vergehen wird oder wann die Werbung übersprungen werden kann.Für die YouTube-User ohne Premium-Abo könnte die geänderte Art der Werbe-Ausspielung auf ihren Fernsehern für ein etwas angenehmeres Nutzungserlebnis sorgen. Die hier beschriebene Änderung ist nicht die einzige Neuerung, die YouTube heute in Verbindung seiner App für Fernseher angekündigt hat. Zusätzlich stellte man in Aussicht, dass auch auf Fernsehern zwischen den sogenannten "Shorts" künftig Werbung angezeigt werden soll, so wie es auf dem PC oder in den Apps von Googles Video-Streaming-Plattform schon lange der Fall ist.