Die Google-KI Bard ist relativ glanzlos gestartet, wird aber besser. Jetzt kann das Tool auch genutzt werden, um Zeit beim Anschauen von You­Tube-Videos zu sparen - das kann vor allem dann nützlich sein, wenn man es auf ganz bestimmte Informationen abgesehen hat.

Lesen statt schauen

Details einfach abfragen

Zusammenfassung Google-KI Bard startete unspektakulär, verbessert sich aber.

Bard hilft nun, Zeit bei YouTube-Videos zu sparen.

Seit September kann Bard YouTube-Inhalte grob zusammenfassen.

Bard versteht jetzt gezielte Fragen zu YouTube-Videoinhalten.

Neue Funktion erleichtert Zugriff auf spezifische Videoinformationen.

Funktion könnte Inhaltsanbietern Probleme bereiten.

Ohne jemals den Play-Button zu betätigen, kann man beispielsweise an die Daten aller Zutaten kommen, die in einem Kochvideo genannt werden. Die KI analysiert in dem Fall das Video und liefert neben den Informationen zu den Bestandteilen des Rezepts auch gleich noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, berichtet Android Authority Grundsätzlich war Bard bereits seit einem Update im September in der Lage, YouTube-Videos zu analysieren. Dabei wurde aber lediglich eine grobe Zusammenfassung des Geschehens geliefert. Jetzt ist es möglich, nach konkreten Informationen zu fragen oder sich strukturierte Aufarbeitungen des Inhalts - wie eben ein Rezept mit Kochanleitung - liefern zu lassen."Wir machen die ersten Schritte bei der Fähigkeit von Bard, YouTube-Videos zu verstehen. Wenn man zum Beispiel nach Videos über die Zubereitung von Olivenölkuchen sucht, kann man jetzt auch fragen, wie viele Eier für das Rezept im ersten Video benötigt werden", teilt das Entwickler-Team hinter der Google-KI mit.YouTube hat sich über die Jahre hinweg zu einer unschätzbaren Sammlung für Anleitungen aller Art entwickelt. Entsprechend nützlich kann die neue Funktion sein, um konkrete Einzelinformationen zu bekommen, ohne jedes Mal teils auch mehrere Videos anschauen zu müssen, in denen diese irgendwo enthalten sind.Das Feature kann für die Anbieter der Inhalte aber auch zum Problem werden. So gibt es etwa Kochkanäle, die im Video die Zubereitung zeigen, während schriftliche Inhaltsangaben und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für zahlende Abonnenten auf einer eigenen Webseite bereitgehalten werden. Ob Google diesen einen besonderen Umgang der KI mit ihren Inhalten anbieten wird, ist derzeit noch unklar.