YouTube: Die verschärfte Gangart gegen Adblocker zeigt Wirkung

YouTube hat viele Jahre lang einen eher lockeren Umgang mit Adblockern gepflegt, doch in den vergangenen Monaten hat Google die Strategie geändert und kämpft nun aggressiv gegen alle Arten von Add-ons, die Reklame verhindern - und diese Maßnahmen sind auch erfolgreich.

YouTube mit Aktion scharf gegen Adblocker

Zusammenfassung YouTube kämpft nun aggressiv gegen Adblocker

Werbefreies Sehen nur über Premium-Abo möglich

Google verzeichnete im Q2 2024 einen Umsatzanstieg

Anzeigenverkäufe stiegen um 13 Prozent

Strategie: Verbindung von Schöpfern und Publikum

YouTube ist führender Videodienst in den USA

Wer YouTube werbefrei sehen will, muss bezahlen: Denn ohne Anzeigen und mit sonstigen Zusatzfeatures gibt es die beliebte Plattform nur über das kostenpflichtige Premium-Abo. Bislang konnte man auf dem PC Werbung aber relativ simpel herausfiltern, nämlich mithilfe eines herkömmlichen Adblockers. Doch das geht seit einer Weile nicht mehr ganz so einfach, da Google hierbei mittlerweile streng agiert.Mit Erfolg: Denn wie The Wrap berichtet, hat sich die wirtschaftliche Entwicklung von YouTube dadurch stark verbessert. Denn im zweiten Quartal des Jahres sind die Anzeigenverkäufe signifikant gestiegen, und zwar um rund 13 Prozent. Konkret verzeichnete Google im Q2 von 2024 einen Umsatz von 8,66 Milliarden Dollar.Auch der Umsatz der Google-Sparte Subscriptions, Platforms and Devices, in die YouTube TV, Music, Premium und NFL Sunday Ticket fallen, profitierte von der härteren Gangart gegen Adblocker, genauer gesagt verzeichnete der Konzern ein Plus von 14 Prozent auf 9,3 Milliarden Dollar. Hier ist YouTube Premium aber nur ein Teil des erfassten Angebots, es ist deshalb nicht klar, wie viel die Bezahl-Schiene von YouTube zu diesem Umsatz beigetragen hat."YouTube konzentriert sich auf eine klare Strategie: Schöpfer mit einem riesigen Publikum zu verbinden und es ihnen zu ermöglichen, durch Werbung und Abonnements erfolgreiche Geschäfte aufzubauen, während Werbetreibende ihr gewünschtes Publikum erreichen können", erklärte Google- bzw. Alphabet-CEO die Strategie, die man bei der Videoplattform verfolgt.YouTube ist derzeit auch der beliebteste Videodienst in den USA, mit einem Marktanteil von 9,9 Prozent liegt man sogar vor Netflix, das auf 8,4 Prozent kommt.