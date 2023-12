Halbes Jahr Haft für YouTuber, der Flugzeug zum Absturz brachte

Der YouTuber Trevor Jacob erlebte Ende 2021 vermeintlich dramatische Minuten: Denn bei seinem Flug mit seiner Taylorcraft BL64-Maschine fiel der Motor aus und er musste abspringen. Das Problem: Das alles war inszeniert. Echt ist hingegen die Haftstrafe, die er jetzt absitzen muss.

Dramatisch, aber ein Fake

Zusammenfassung Trevor Jacob inszenierte 2021 einen Flugzeugabsturz

Er sprang mit Fallschirm ab und filmte sich dabei

Alles war für YouTube-Klicks und Sponsoring geplant

Jacob zu sechs Monaten Haft verurteilt

Er ist erfahrener Pilot und ehemaliger Olympionike

Ungereimtheiten im Video führten zu schnellem Verdacht

Versuchte Wrack zu bergen, um Beweise zu vernichten

Es sieht wie eine Situation aus, in die zweifellos keiner geraten will. Der 30-jährige Trevor Jacob musste nämlich aus seinem Flugzeug mit dem Fallschirm abspringen, weil der Motor der Maschine ausfiel. Dabei filmte er sich ununterbrochen und später konnten Millionen Menschen seinen "Horrortrip" auf YouTube miterleben. Doch wie sich später herausstellte, war alles erfunden und erlogen.Der Absturz des Flugzeugs war zwar echt, später räumte Jacob aber ein, dass er das inszeniert hatte, um Klicks zu generieren bzw. letztlich über Sponsoring Geld zu verdienen. Der YouTuber wurde angeklagt und gab im vergangenen Juni vor Gericht auch zu , dass alles gestellt war.Gestern gab es dann den Schuldspruch: "Ein YouTuber-Pilot wurde heute zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt, weil er eine Bundesuntersuchung behindert hat, indem er das Wrack eines Flugzeugs, das er absichtlich in Santa Barbara County zum Absturz brachte, absichtlich zerstörte, um Online-Zuschauer zu gewinnen", schreibt die kalifornische Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung.Jacob sei ein erfahrener Pilot, Fallschirmspringer und ehemaliger olympischer Athlet, so die Staatsanwaltschaft, die auch darauf hinweist, dass die Sache mit einem Sponsoring-Deal in Zusammenhang stand: "Vor dem Start brachte Jacob mehrere Videokameras an verschiedenen Teilen des Flugzeugs an und rüstete sich mit einem Fallschirm, einer Videokamera und einem Selfiestick aus. Etwa 35 Minuten nach dem Start, während er über dem Los Padres National Forest in der Nähe von Santa Maria flog, sprang Jacob aus dem Flugzeug und filmte, wie er mit dem Fallschirm herunterkam."Seine Erfahrung wurde ihm auch zum Verhängnis, denn bereits kurz nach der Veröffentlichung des Videos fielen Beobachtern zahlreiche Ungereimtheiten auf. So trug der ehemalige Profi-Snowboarder bereits einen Fallschirm und machte keinen Versuch, den Motor noch einmal zu starten oder das Flugzeug zu einem sicheren Landeplatz zu gleiten. Später log er gegenüber Ermittlern und sagte aus, dass er nicht wisse, wo sich das Wrack befinde. Er flog stattdessen mit einem Hubschrauber hin und versuchte das Wrack zu bergen - um die Spuren zu verwischen.