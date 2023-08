Taskleiste & Explorer: Windows 11 Update eliminiert Windows 10-Look

Microsoft entstaubt Windows 11 und trennt sich von diversen Altlasten der Windows 10-Ära. Von den jüngsten Änderungen sind vor allem die alte Taskleiste und der Datei-Explorer betroffen. Das Legacy-Design soll auf lange Sicht weichen - ein Problem für Drittanbieter.

Lang erwarteter Frühjahrsputz bei Microsoft

System Tray der alten Taskleiste betroffen

Zusammenfassung Microsoft entfernt alte Windows 10-Elemente in Windows 11

Windows 11 Build 25915 enthält Änderungen in explorer.exe.

Entfernte Taskleisten-Symbole und -Menüs im System Tray.

StartAllBack funktioniert noch, ExplorerPatcher nicht mehr.

Nutzung des Datei-Explorers im alten Design (noch) möglich.

Microsoft wird sich auf Dauer von Legacy-Elementen verabschieden.

Drittanbieter-Apps müssen an Lösungen arbeiten

Die Redmonder versetzen scheinbar nicht nur Cortana den Todesstoß , auch die vielen Windows 10-Überbleibsel sind Microsoft ein Dorn im Auge. Beinahe zwei Jahre nach der Veröffentlichung von Windows 11 treffen Nutzer noch immer auf alte Menüs und Designs, beispielsweise beim Datei-Explorer in Verbindung mit der alten Systemsteuerung.Für die meisten unsichtbar, existiert neben der mit Windows 11 aktualisierten Taskleiste zudem eine Legacy-Version dieser im Hintergrund. Ein Vorteil für alle diejenigen, die mit Drittanbieter-Apps wie StartAllBack oder ExplorerPatcher zurück zum alten Windows 10-Layout wechseln möchten. Langsam aber sicher schiebt Microsoft dem allerdings einen Riegel vor.Im Code des kürzlich veröffentlichten Windows 11 Build 25915 (Canary Channel) entdeckte der findige Windows-Experte Xeno Änderungen in entsprechenden Bereichen der explorer.exe, sodass es bei der Anzeige der alten Taskleiste zu Problemen kommt. Ebenso mussten viele deutsche Übersetzungen innerhalb der explorer.exe.mui weichen, wie der Online-Blog Deskmodder festgestellt hat.Vorerst scheinen sich die Änderungen nur auf die Anzeige und Steuerung der Taskleisten-Symbole und -Menüs im oft rechts angeordneten System Tray (Systray) auszuwirken, die vollständig entfernt wurden. Wer die alte Windows-10-Taskbar erzwingt, dürfte also spätestens mit dem Herbst-Update auf Windows 11 23H2 in die Schranken gewiesen werden. Oder aber die beliebten Drittanbieter-Apps aktualisieren ihre Methoden.Während ExplorerPatcher unter dem Update zu leiden hat, scheint StartAllBack bisher (noch) bedenkenlos zu funktionieren. Gleiches gilt für die Nutzung des Datei-Explorers im alten Design (z.B. Systemsteuerung). Auf Dauer dürfte sich Microsoft allerdings nach und nach von den Legacy-Elementen verabschieden, vor allem in Hinsicht auf ein mögliches Windows 12, das bereits im nächsten Jahr erwartet wird.