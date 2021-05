Endless ATC - Fluglotsen-Simulator für Windows

Sichere Landung

In der Simulation Endless ATC (Version 4.4.6) übernehmen Sie die Rolle eines Fluglotsen, der auf dem Radarbildschirm auftauchende Flugzeuge sicher zur Landebahn begleiten muss. Der Schwierigkeitsgrad passt sich fortlaufend an die Fähigkeiten des Spielers an, sodass immer mehr Flugzeuge erscheinen.Die Grafik von Endless ATC ist recht einfach gehalten: Der Spieler sieht auf einem Radar­bildschirm die Landebahnen eines Flughafens und die Positionen sich im Landeanflug be­find­licher Flugzeuge, die zu den Instrumenten­lande­systemen (ILS) der Landebahn gelotst werden müssen.Dies geschieht durch eine Anpassung von Höhe, Geschwindigkeit und Flugrichtung ausgewählter Flugzeuge sowie durch das Aktivieren des ILS-Modus. Für erfolgreich gelandete Flugzeuge gibt es Punkte, gleichzeitig nimmt die Zahl der Flugzeuge in der Luft beständig zu. Ist der Abstand zwischen zwei Flugzeugen zu gering oder wird eine Landung verpasst, gibt es Punktabzug. Genauere (englischsprachige) Hinweise zur Bedienung finden sich auf der Webseite des Spiels und im Blog des Entwicklers Endless ATC war bereits vor einigen Jahren zudem für Android erschienen und kann vollkommen kostenlos bei Google Play heruntergeladen werden.Die hier zum Download angebotene Demoversion von Endless ATC (Version 2.9) besitzt keine Speicherfunktion. Ansonsten gibt es keine weiteren Einschränkungen. In der Vollversion (ab 3 US-Dollar) wird der Spielfortschritt automatisch gespeichert, sodass Sie jederzeit dort fortsetzen können, wo Sie zuletzt aufgehört haben.