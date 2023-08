Windows 11 startet Support für HDR-Hintergrundbilder im JXR-Format

Microsoft arbeitet aktuell an Verbesserungen für Nutzer, die einen Monitor mit hohem Dynamikbereich (HDR) zusammen mit Windows 11 betreiben. Als neuestes Feature hat das Windows-Team daher jetzt die Unterstützung für neue HDR-Wallpaper hinzugefügt.

HDR-Hintergrundbilder im JXR-Format

Microsoft bietet Beispielbilder

Zusammenfassung Microsoft arbeitet an Verbesserungen für HDR-Monitore in Windows 11.

Anzeigen von JXR-Bildern als Desktop-Hintergrund.

Microsoft bietet Testbilder im JXR-Format zum Download an.

Mögliche Fehler mit Anzeigeproblemen auf Laptops mit HDR-Displays.

Das meldet das Online-Magazin Neowin . Microsoft unterstützt demnach ab Windows 11 Build 23516 hochaufgelöste HDR-Hintergrundbilder im JXR-Format.Build 23516 ist die neueste Version aus dem Dev-Kanal und seit Kurzem erhältlich. Wer das ausprobieren möchte, muss sich für die Insider-Previews anmelden und bekommt dann das Update angeboten. Nach der Installation des Windows 11-Builds 23516 lassen sich mithilfe kompatibler Hardware dann die Hintergrundbilder mit hohem Dynamikbereich unter Verwendung von Bildern im JXR-Format anzeigen.Ob der eigene Monitor den hohen Dynamikbereich unterstützt, lässt sich in den Einstellungen > System > Anzeige > HDR prüfen. Dann lassen sich auch beliebige Bilder im JXR-Format als Desktop-Hintergrund festlegen. Zum Testen hat Microsoft einige HDR-Bild im JXR-Format im Windows-Blog zum Download angeboten.Das Aussuchen und Aktivieren geschieht wie bei anderen Wallpaper auch einfach über die Einstellungen-App > Personalisieren > Hintergrund anpassen > Bild > Fotos durchsuchen.Der HDR-Wallpaper-Support in Windows 11 wird derzeit im Rahmen des Windows Insider-Programms getestet, sodass mit möglichen Fehlern zum Beispiel in Form von Anzeigeproblemen zu rechnen ist. Laut Microsoft können beispielsweise bei einigen Laptops mit HDR-Displays Probleme mit Hintergrundbildern mit hohem Dynamikbereich auftreten.JXR oder JPEG XR (eXtended Range) ist ein von Microsoft entwickelter Standard zur Bildkomprimierung. Das 2007 angekündigte Format bietet eine verbesserte Komprimierung, verlustfreie Unterstützung, bessere Farbgenauigkeit, eingebettete ICC-Farbprofile (International Color Consortium), Transparenz und mehr.