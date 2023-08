Neuer Windows 11-Build: CPU-Sperre, HDR-Hintergrund und vieles mehr

Microsoft verschärft die Hardware-Anforderung von Windows 11 und setzt CPU-Sperren durch. Zugleich starten eine Reihe neuer Funktionen im Rahmen des Windows Insider Programms mit dem Windows 11 Canary-Build 25921.

Alte CPUs ausgesperrt

Keine Bestätigung der Mindestanforderungen

Das hat Microsoft jetzt teilweise in einem neuen Beitrag im Windows-Blog angekündigt - über die geänderten CPU-Sperren wurde bisher zwar noch nichts verraten, das zeigt sich aber bereits bei den ersten betroffenen Insidern ( wir berichteten ).Laut dem Online-Magazin Deskmodder werden die älteren Prozessoren von dem neuen Kernel von Windows 11 ausgeschlossen, der nun auch in diesem Build zum Einsatz kommt.Das Microsoft bisher dazu nichts gesagt hat ist nicht ungewöhnlich - bei zuvor gestarteten Änderungen in den Mindestanforderungen wurden diese erst kurz vor der Freigabe an alle Nutzer bestätigt. Bislang geht man aber davon aus, dass die Änderungen erst im kommenden Jahr (ab Windows 11 24H2) für alle Nutzer greifen werden.Interessant ist der neue Build aber auch aus anderen Gründen, denn das Windows-Team startet mit 10.0.25921.1000 rs_prerelease einige Funktionen, die teilweise vor Kurzem durchgesickert oder angekündigt worden sind. Es gibt eine Reihe an neuen Optionen und viele Verbesserungen. Außerdem wurden viele Probleme behoben.Dazu gehört die Unterstützung für HDR-Hintergründe auf dem Desktop und das verbesserte Startmenü mit einer Anzeige von Toolstipps in der Miniaturvorschau. Bei beiden Neuerungen kann es allerdings laut dem Windows-Team noch zu Problemen kommen, zudem gibt es nur wenige Nutzer, die das ausprobieren können. Für die HDR-Bilder benötigt man die unterstützte Monitor-Hardware, für die neuen Tooltipps ist eine Windows 11 Pro- oder Enterprise-Edition-Lizenz nötig.Microsoft killt nun auch mit dieser Vorab-Version die eigenständige Cortana-App für Windows . Auch das hatte sich bereits angekündigt, wurde bisher allerdings noch nicht auf die Windows Insider-Builds angewendet. Das ändert sich jetzt.