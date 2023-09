Windows-11-Trick: Wenn der Datei-Explorer stockt, hilft Vollbildmodus

Der Windows Explorer kann unter Windows 11 einige Probleme machen, vor allem wenn es um den Umgang mit Ordnern geht, die viele Einzeldateien wie Fotos oder Videos enthalten. Ein schneller Wechsel in den Vollbildmodus kann bei betroffenen Ordnern die Dinge deutlich beschleunigen.

Vollbildmodus schnell ein- und ausschalten

Wer unter Windows 11 häufiger mit großen Dateizahlen in ein und demselben Ordner hantiert, also zum Beispiel massenweise Fotos oder Musikdateien an gleicher Stelle ablegt, hat unter Umständen schon einmal erlebt, dass der Datei-Explorer ewig braucht, um die Vorschaubilder der einzelnen Fotos oder die Dateien überhaupt anzuzeigen.Ein X/Twitter-User weist nun auf einen simplen Trick hin , mit dem sich dieses Problem auf schnelle und einfache Weise lösen lässt - für den Moment. Dazu muss man im Fall der Fälle einfach kurz die Taste "F11" drücken, um den Vollbildmodus im Explorer zu aktivieren. Dies sorgt kurioserweise dafür, dass die Inhalte praktisch "sofort" dargestellt werden.Im Anschluss kann man den Vollbildmodus dann einfach wieder verlassen, profitiert durch den Zwischenschritt aber weiterhin von der stark beschleunigten Erstellung der Bildvorschauen und Ordnerinhalte. Gleichzeitig wird offenbar auch die Suchfunktion im Dateimanager von Microsofts jüngstem Betriebssystem deutlich beschleunigt.Warum der Datei-Explorer unter Windows 11 dieses Verhalten aufweist, ist bisher nicht klar. Denkbar ist, dass hier die Such-Indexierung eine Rolle spielt. Andererseits gibt es wohl auch Zusammenhänge mit der zur Navigation verwendeten Benutzeroberfläche. Bei Reddit und in den Foren der Kollegen von Neowin finden sich bereits diverse Berichte von Anwendern, laut denen der Trick den Umgang mit "vollen" Ordnern tatsächlich deutlich beschleunigt.Einen Nachteil hat das Ganze: Man muss immer wieder F11 drücken, wenn das Problem auftritt. Außerdem kann es vorkommen, dass die Navigationsleiste nach der Verwendung des Vollbildmodus nicht mehr funktioniert.Es bleibt zu hoffen, dass Microsoft zügig eine Lösung für das eigentliche Problem der langsamen Darstellung von umfangreichen Ordnerinhalten findet. Ob dies allerdings vor der Einführung der neuen Version des Explorers erfolgt, ist fraglich, schließlich wird der Dateimanager derzeit auf eine vollkommen neue technische Basis gestellt