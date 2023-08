Microsoft deaktiviert endlich TLS 1.0 und TLS 1.1 in Windows 11

Vor genau einem Jahr hat Microsoft mit einer sicherheitsrelevanten Umstellung in Windows 10 begonnen: Transport Layer Security (TLS) 1.0 und 1.1 wurde in Microsoft-Browsern und -Anwendungen standardmäßig deaktiviert . Nun folgt der Schritt für Windows 11

Schluss mit TLS 1.0 und TLS 1.1 in Windows 11

Schwierigkeiten beim Umstieg erwartet

Zusammenfassung Microsoft deaktiviert TLS 1.0 und 1.1 in Windows 11.

TLS 1.3 wird Standard, bietet Sicherheits- und Leistungsvorteile.

Windows 11 Insider-Previews im September 2023 als Testphase.

Microsoft stellt fest, dass viele Anwendungen betroffen sind.

Nutzer, die Kompatibilität brauchen, können TLS wieder aktivieren.

Unbekanntes Datum für die Deaktivierung von TLS 1.0 und 1.1 für alle.

Microsoft rechnet mit Schwierigkeiten beim Umstieg.

Schon im Jahr 2020 hatte der Konzern die TLS 1.3-Verschlüsselung in Windows 10 zum Standard gemacht, mit dem Start von Windows 11 war 1.3 auch dort die Vorgabe. Das bietet nicht nur Sicherheits-, sondern auch Leistungs-Vorteile.Überraschenderweise hat Microsoft aber keine Anstalten gemacht, TLS 1.0 und 1.1 auch gleich für Windows 11 inklusive Anwendungen zu sperren. Das wird nun in Kürze nachgeholt (via BetaNews ).Ab nächstem Monat nimmt Microsoft in Windows 11 einige wichtige Änderungen in Bezug auf Transport Layer Security TLS vor, dabei erwartet man auch einige Schwierigkeiten beim Umstieg. Microsoft hat bereits festgestellt, dass dies für eine lange Liste von Anwendungen, darunter auch einige der eigenen, zu Problemen führen wird.In einer Ankündigung erklärt Microsoft, dass beginnend mit den Windows 11 Insider Preview-Builds im September 2023 und zukünftigen Windows OS-Versionen die alten TLS-Versionen deaktiviert werden.So will der Konzern verhindern, dass die Umstellung unvorhergesehene Probleme machen wird - man teste zunächst mit einer kleinen Anzahl von Nutzern, ob die Umstellung auf die neuen Protokolle reibungslos abläuft. Wann das Aus für TLS 1.0 und 1.1 für alle Nutzer kommen wird, ist noch unbekannt.Microsoft räumt aber ein, dass zahlreiche Anwendungen von dieser Änderung betroffen sein werden, und weist darauf hin, dass es eine Option gibt, TLS 1.0 oder TLS 1.1 für Nutzer, die die Kompatibilität aufrechterhalten müssen, wieder zu aktivieren.