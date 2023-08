YouTube bekommt auf Wunsch komplett minimalistische Startseite

Wer den Videodienst YouTube regelmäßig besucht, der bekommt auf dessen Startseite zahlreichen Vorschlägen zu sehen. Wer hingegen ein aufgeräumtes Seitenerlebnis sucht, der hatte bisher kaum Möglichkeiten dazu. Doch nun ermöglicht Google eine völlig reduzierte Homepage.

Deaktivierter YouTube-Verlauf

Zusammenfassung Google ermöglicht eine reduzierte Homepage für Nutzer ohne Verlauf.

Die neue Homepage enthält nur die Suchleiste und das Guide-Menü.

Kein Feed mit empfohlenen Videos.

Rollout des Features beginnt ab sofort, aber langsam.

Nutzer können statt Empfehlungen einfacher suchen.

Übersichtlicheres Seitenerlebnis für Nutzer, die lieber selbst suchen.

Denn der Suchmaschinenriese und YouTube-Betreiber hat bekannt gegeben, dass all jene, die die Erfassung des Verlaufs deaktiviert haben, künftig eine komplett minimalistische Startseite zu sehen bekommen. Google schreibt in einem Beitrag nämlich, dass man weiß, dass einige es vorziehen, den YouTube-Verlauf zu löschen und zu deaktivieren. Das wird nun aber eben auch Folgen für die Art der Darstellung haben, so der Unternehmen."Ab heute werden Funktionen, die den YouTube-Verlauf benötigen, um Videoempfehlungen zu geben, deaktiviert, wenn die Funktion 'YouTube-Verlauf' ausgeschaltet ist und es keinen nennenswerten früheren Verlauf gibt", schreibt YouTube Konkret bedeutet das eine stark veränderte Homepage: Man wird die Suchleiste und das linke Guide-Menü zu sehen bekommen, aber keinen Feed mit empfohlenen Videos. Das bedeutet, dass man auf diese Weise "einfacher suchen, abonnierte Kanäle durchsuchen und stattdessen Themen-Tabs erkunden" kann, so YouTube.Laut dem Videodienst beginnt der Rollout dieses Features ab sofort, allerdings will man die Verteilung nur langsam umsetzen, YouTube spricht hier von den "nächsten Monaten". In der Praxis gibt es aber bereits erste Nutzer, die bestätigen, dass das schon bei ihnen angekommen ist.YouTube erläutert aber zum Schluss noch einmal, was man damit erreichen will: "Wir führen dieses neue Erlebnis ein, um deutlicher zu machen, welche YouTube-Funktionen sich auf den Verlauf stützen, um Videoempfehlungen zu geben, und um es für diejenigen unter euch, die lieber suchen als Empfehlungen zu suchen, übersichtlicher zu gestalten."