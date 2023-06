Nie wieder Sprachbarrieren: YouTube bekommt KI-Synchronisation

Viele interessante Videos stehen auf YouTube in Sprachen zur Verfügung, die man selbst nicht versteht. Die zu Google gehörende Videoplattform bietet zwar automatisch übersetzte Untertitel an, doch das ist nicht jedermanns Sache. Doch künftig soll eine KI diese Barrieren einreißen.

So funktioniert die automatische KI-basierte Synchronisation

Noch nicht Deutsch

Zusammenfassung Google-Videoplattform YouTube bietet KI-gestützte Lösung für automatische Untertitel an

KI-Tool Aloud soll für mehr Menschen/Kreatoren zur Verfügung stehen

Tool bereits erfolgreich von "Hunderten" YouTubern getestet

Early-Access-Programm ermöglicht kostenlosen Test

Verspricht "Qualitätssynchronisation in nur wenigen Minuten"

Aktuell nur Englisch in Richtung Spanisch/Portugiesisch

Weitere Sprachen in Planung, inkl. Stimme des Urhebers

Denn Google hat angekündigt, dass man den Aloud genannten Dienst nun einer wesentlich größeren Anzahl an Menschen bzw. Kreatoren zur Verfügung stellen wird. Die mit künstlicher Intelligenz arbeitende Lösung ist allerdings grundsätzlich nicht unbedingt neu und wurde bereits Anfang 2022 vorgestellt.Bisher wurde das Tool aber nur mit einer begrenzten Anzahl man YouTubern getestet. Gegenüber The Verge sagte Amjad Hanif, Vice President of Product Management, YouTube Creator Products, dass "Hunderte" YouTuber Aloud bereits ausprobieren, und zwar überaus erfolgreich. Nun können weitere Menschen Aloud über ein erweitertes Early-Access-Programm testen - kostenlos wohlgemerkt. Aloud verspricht bei seinem Dienst eine "Qualitätssynchronisation in nur wenigen Minuten".Für deutschsprachige Nutzer bzw. Inhalte-Ersteller gibt es derzeit aber noch keinen zwingenden Grund, bei Aloud mitzumachen. Denn Deutsch wird derzeit noch nicht unterstützt. Aktuell können nur englischsprachige Anwender in Richtung Spanisch und Portugiesisch übersetzen, nach Angaben auf der Webseite von Aloud sollen aber bereits demnächst weitere Sprachen folgen.Für das nächste Jahr arbeitet YouTube nach Angaben von Hanif daran, dass die "übersetzten Audiospuren wie die Stimme des Urhebers klingen, mit mehr Ausdruck und Lippensynchronisation".Bei Aloud handelt es sich um ein Projekt des Google-eigenen Inkubators Area 120. Dort können Mitarbeiter des Unternehmens Projekte außerhalb ihres eigentlichen Jobs entwickeln, diese haben auch immer wieder die Chance, in das "Hauptangebot" von Google aufgenommen zu werden.