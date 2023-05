YouTube startet 30-sekündige Werbespots vor Videos auf Fernsehern

YouTube soll Google mehr Geld einbringen. Das Videoportal wird deshalb beginnen, 30-sekündige Werbung vor dem Abspielen von Videos auf Fernsehern einzubinden, die von den Nutzern nicht überspringen werden können.

Lange Spots vor allem bei besonders populären YouTube-Kanälen

Zusammenfassung YouTube will 30-sekündige, nicht überspringbare Werbung einführen, v.a. auf "Connected TVs".

Werbetreibende können ihre Werbung an bestimmte Zielgruppen anpassen.

Nutzer erhalten künftig auch 30-sekündige Werbespots vor Videos.

Einführung erst einmal in USA & Kanada, später weltweit.

YouTube will auch "Pause Experiences" einführen: QR-Codes für Rabatte usw.

Datum & Umfang der Einführung in Deutschland noch unklar.

Wie YouTube jüngst im Rahmen einer Veranstaltung für Werbetreibende verlauten ließ, will man nicht-überspringbare 30-Sekunden-Werbung einführen, die vor allem auf sogenannten "Connected TVs" angezeigt werden soll. Betroffen sind also TV-Geräte, auf denen die Nutzer über eine dedizierte YouTube-App Videos oder Filme schauen können.Das neue Werbeformat soll über das sogenannte YouTube Select verfügbar gemacht werden, mit dem Werbetreibende die Ausspielung ihrer Werbung an bestimmte Zielgruppen steuern können, um damit das Publikum besonders populärer YouTube-Kanäle zu erreichen. YouTube zufolge werden 70 Prozent der Werbeschaltungen über Select auf Fernsehern ausgespielt.Wer schon jetzt häufiger zwei 15-sekündige Werbespots vor YouTube-Videos zu Gesicht bekommt, wird wohl künftig auch die 30-sekündigen Werbespots des neuen Formats zu sehen bekommen. Die Einführung der Spots erfolgt jetzt zunächst in den USA und Kanada, soll aber im weiteren Jahresverlauf auch weltweit umgesetzt werden, sodass die Spots auch auf deutschen Smart-TVs zu sehen sein sollen.Zusätzlich will YouTube auch noch die sogenannten "Pause Experiences" einführen. Bei diesem Experiment, das ebenfalls auf Smart-TVs angewendet werden soll, bekommen die Nutzer neben dem eigentlichen Video Werbung angezeigt, sobald sie die Wiedergabe pausieren. Wie bei einigen anderen Streaming-Diensten könnte dann etwa ein QR-Code für ein Rabattangebot angezeigt werden, das thematisch zum Inhalt des gerade pausierten Videos passt.Wann und in welchem Umfang derartige Werbeeinblendungen auch bei YouTube in Deutschland angezeigt werden sollen, ist derzeit noch unklar.