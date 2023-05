WinRAR-Macher äußern sich zur nativen Windows 11 RAR-Unterstützung

In diesem Jahr war Microsofts Entwicklerkonferenz Build eine echte Überraschung, was Neuigkeiten für Anwender angeht. Besonders die angekündigte native Unterstützung von einigen Archivdateitypen, einschließlich RAR, wurde freudig begrüßt.

"Wir fühlen wir uns durch die Entscheidung von Microsoft geehrt" "Microsoft hat 30 Jahre gebraucht, um Unterstützung für RAR-Dateien in das Windows-Betriebssystem zu implementieren, und wir waren von der Ankündigung überrascht, aber jetzt fragen wir uns, ob sie die RAR-Engine auch in 30 Jahren noch anbieten wollen?



Zunächst einmal fühlen wir uns durch die Entscheidung von Microsoft geehrt. Dadurch wird die RAR-Komprimierung hoffentlich noch populärer und für diejenigen Benutzer zugänglicher, die mit WinRAR nicht vertraut sind.



Sind wir besorgt? Natürlich sind wir besorgt, denn wir sind ein kleines Unternehmen und Microsoft ist ein großer internationaler Multi-Milliarden-Dollar-Konzern mit viel Macht. Andere sind jedoch vielleicht noch besorgter über die Entscheidung von Microsoft.



Wenn wir bei Google nach "rar-Dateien öffnen" suchen, sehen wir die Werbung unserer Konkurrenten; das könnte in Zukunft obsolet werden, aber wir wissen es einfach nicht.



Die Benutzer werden WinRAR zwar weiterhin zum Erstellen von RAR-Dateien benötigen, aber nicht mehr zum Öffnen ihrer .rar-Dateien (was ohnehin nie exklusiv für WinRAR war), aber hoffentlich gibt es genug Leute, die ein kleines Softwareunternehmen wie uns weiterhin unterstützen, damit wir WinRAR noch lange weiterentwickeln können!"

Das Ganze hat allerdings auch eine Schattenseite: Projekte, die sich in den letzten drei Jahrzehnten um Tools zur Nutzung von diversen Formaten von gepackten Dateien wie RAR, 7-Zip, tar, gz, etc. gekümmert haben, könnten nach der Entscheidung von Microsoft vor dem Aus stehen.Das Online-Magazin Neowin hat sich deshalb an die Macher von WinRAR gewandt und um eine Stellungnahme gebeten.Louise Cusworth vom WinRAR-Vertriebsteam hat daraufhin eine interessante Sicht der Dinge aus der Perspektive der WinRAR GmbH zu Protokoll gegeben. Das in Deutschland ansässige Unternehmen freut sich über die Entscheidung, hat aber auch offene Frage, was die Zukunft angeht:Microsoft plant die Einführung der nativen Format-Unterstützung in mehreren Schritten. Zunächst einmal wird es ab September in Windows 11 möglich sein, Dateien in den Formaten RAR, 7-Zip, tar und gz ohne die Notwendigkeit eines zusätzlichen Programms für diese Aufgabe zu entpacken. Andersherum, also zum Packen, werden erst einmal weitere spezielle Programme benötigt. Das soll sich dann 2024 ändern. Ein Termin wurde nicht genannt - vielleicht wird das Packen auch erst mit der übernächsten Windows 11 Version, also "24H2" möglich sein.