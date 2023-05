Windows 11 bekommt native Unterstützung für RAR, 7-Zip & Co

Windows 11 wird im Zuge der Build 2023 mit einer Reihe von neuen Features versorgt - oder zumindest werden diese angekündigt. Für uns Anwender gibt es eine weitere praktische Neuerung: künftig können komprimierte Dateien in Formaten wie RAR oder 7-Zip nativ entpackt werden.

Microsoft zapft Open-Source-Projekt libarchive an

Zusammenfassung Windows 11 erhält native Unterstützung für weitere Formate von gepackten Dateien (RAR, 7-Zip, tar, gz, etc.).

Entpacken ohne Zusatzsoftware möglich, über Rechtsklickmenü.

Nutzt libarchive Open-Source-Projekt.

Release noch unklar, vielleicht Teil des Moments-3-Updates.

ZIP-Dateien konnten schon seit Jahren einfach geöffnet werden.

Wie Microsoft heute anlässlich der Eröffnung seiner Entwicklerkonferenz mitteilte , bekommt Windows 11 jetzt native Unterstützung für eine Reihe weiterer Formate für gepackte Dateien. Damit lassen sich diese künftig ohne die Notwendigkeit einer separaten Software entpacken, ähnlich wie es schon seit einigen Jahren bei ZIP-Dateien üblich ist.Microsoft realisiert die Neuerung unter Zuhilfenahme des libarchive Open-Source-Projekts , nutzt also eine quelloffene Bibliothek, die Unterstützung für eine Vielzahl von Formaten bietet. Auf diesem Weg kann man künftig dann Archive in Formaten wie tar, 7-Zip, RAR oder auch gz problemlos unter Windows 11 entpacken. Auf der Website des libarchive-Projekts gibt es eine Liste aller unterstützten Formate Die Umsetzung erfolgt wohl wie schon zuvor einfach über das Rechtsklickmenü, wenn man die zu entpackende Datei angeklickt hat. Wann die neue Funktionalität in Windows 11 tatsächlich nutzbar sein soll, verrieten die Redmonder bisher nicht. Wahrscheinlich erfolgt die Einführung aber zeitnah, schließlich erscheinen immer wieder Vorabversionen. Vielleicht ist das Ganze auch Teil des morgen erwarteten Moments-3-Updates.ZIP-Dateien ließen sich zwar schon seit Jahren in Windows einfach öffnen, für RAR- oder andere komprimierte Dateien waren aber immer Tools wie WinRAR oder eben 7-Zip nötig. Unklar ist bisher noch, ob Microsoft die native Unterstützung für die weiteren Formate auch auf das tatsächliche Komprimieren der Dateien erweitert. Bisher ist der Vorgang abgesehen vom ZIP-Format nur in eine Richtung machbar, sodass man für das "Packen" der Dateien immer noch eine Zusatzsoftware braucht.