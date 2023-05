Windows 11 mit Support für RAR, 7-Zip & Co: das ist Microsofts Zeitplan

Zur Microsoft Build 2023 gab es für Windows-Nutzer, abgesehen von der geplanten Integration diverser KI-gestützter Funktionen, vor allem eine wichtige Ankündigung: Windows 11 erhält native Unterstützung für mehr Formate bei komprimierten Dateien. Hier ist der Zeitplan.

Packen erst nächstes Jahr

Zusammenfassung Ab September Unterstützung für RAR, 7-Zip, tar und gz in Windows 11.

Entpacken wird zuerst möglich sein, Komprimieren erst 2024.

ZIP-Format schon seit Jahren unter Windows unterstützt.

Microsoft nennt noch keinen genauen Zeitraum.

Microsoft

Microsoft wird nach eigenen Angaben ab September ermöglichen, in Windows 11 Dateien in den Formaten RAR, 7-Zip, tar und gz ohne die Notwendigkeit eines zusätzlichen Programms für diese Aufgabe zu entpacken. Dies erklärte Sharla Soennichsen von Microsoft in einer Breakout-Session der Build-Konferenz mit dem Titel "New Developer Experiences in Windows".Zwar hatte Microsoft die Einführung der nativen Unterstützung für die komprimierten Dateiformate schon am ersten Tag der Build 2023 angekündigt, nannte aber noch keine weiteren Details. Gestern wurde dann von Teilnehmern der oben genannten Session auf Twitter erwähnt , dass Microsoft zunächst nur die Möglichkeit zum Entpacken der neu unterstützten Formate ermöglichen will, bevor dann später auch das Komprimieren in diesen Formaten Einzug halten soll.Da jetzt, mit reichlich Verspätung, auf YouTube eine Aufzeichnung des Vortrags (via XenoPanther ) zu den für Entwickler geplanten Neuerungen in den nächsten Updates für Windows 11 veröffentlicht wurde, lassen sich Soennichsens Vortrag weitere Informationen entnehmen. So erklärte sie auch, dass wir wohl noch erstaunlich lange warten müssen, bevor Microsoft das Komprimieren von Dateien in 7-Zip, RAR, tar oder gz mit der neuen, nativen Unterstützung für die Formate erst im nächsten Jahr einführen will.Die Microsoft-Mitarbeiterin sagte, dass dies erst ab 2024 möglich sein wird, nannte aber in diesem Fall noch keinen genaueren Zeitraum. Die Kompression von Dateien im ZIP-Format wird unter Windows schon seit Jahren unterstützt, sodass die Erweiterung der nativen Unterstützung auf weitere Formate mehr als zu begrüßen ist, zumal gerade Entwickler oft nicht mit ZIP-Files hantieren, sondern anderen Dateitypen.