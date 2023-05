Windows 11: Entpacken von RAR, 7-Zip & Co zuerst, Packen später

Microsoft hat weitere Details zur Integration der Unterstützung für weitere komprimierte Dateiformate in Windows 11 genannt. Im Rahmen eines Vortrags auf der Entwicklerkonferenz Build 2023 kündigte man unter anderem an, dass zunächst nur das Entpacken möglich sein soll.

Erweitertes Kontextmenü

Zusammenfassung Microsoft unterstützt künftig mehr komprimierte Dateiformate in Windows 11.

Entpacken zuerst möglich, Kompression folgt später.

Umgang über Kontextmenü im Datei-Explorer.

RAR, 7-Zip, tar und gz unterstützt.

Weitere Formate denkbar.

ZIP-Dateien bereits unterstützt.

Umsetzung in den nächsten Monaten.

Microsoft

Wie eine Microsoft-Mitarbeiterin während eines Vortrags auf der Build erklärte, erfolgt die Integration der nativen Unterstützung für eine Reihe weiterer Formate für komprimierte Dateien schrittweise. Wie bereits berichtet , setzt Microsoft dabei auf die Verwendung von Code des Open-Source-Projekts Libarchive.Zunächst sei geplant, dass man die erstmals nativ unterstützten Dateiformate in Windows 11 öffnen und entpacken kann, bevor dann zu einem späteren Zeitpunkt auch die Kompression in den neuen Formaten ermöglicht werden soll. Einen genauen Zeitplan für die Umsetzung nannte Microsoft bisher nicht, wobei es wohl innerhalb der nächsten Monate vorangehen sollte.Microsoft hatte zur Build 2023 angekündigt, dass bald native Unterstützung für den Umgang mit einer Reihe weiterer Formate für komprimierte Dateien in Windows 11 Einzug halten soll. Zunächst war von RAR-, 7-Zip, tar- und gz-Dateien die Rede. Ob auch noch weitere Formate unterstützt werden sollen, ist bisher unklar. Aktuell erlaubt Windows 11 nur das Packen und Entpacken von ZIP-Dateien.Wie Microsoft gestern dann im Rahmen seiner zweiten Keynote-Ansprache zur Build anhand eines Mockup-Videos zeigte, soll der Nutzer die erweiterten Funktionen zum Umgang mit komprimierten Dateien, wie schon zuvor die ZIP-Integration, einfach über ein um die neuen Formate erweitertes Kontextmenü im Datei-Explorer verwenden können. Zusätzlich zum bereits vorhandenen Eintrag für ZIP-Dateien sind dann auch die anderen unterstützten Formate dort gelistet.