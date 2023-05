Windows 11: Microsoft zeigt neuen Datei-Explorer erstmals offiziell

Microsoft hat im Zuge seiner Entwicklerkonferenz Build 2023 auch einen ersten Ausblick auf das neue Design des Datei-Explorers gegeben. Zwar erwähnte man dies nicht explizit, doch in einem Teaser-Video für Windows Copilot war der neue File-Explorer erstmals zu sehen.

Neue Adress- und Suchleiste

Bisher hat Microsoft die überarbeitete Optik des Windows File Explorer noch nie in Gänze gezeigt und auch in dem jetzt veröffentlichten Video ging es eigentlich um Windows Copilot. Offensichtlich ist man noch nicht bereit, das Ganze wirklich höchst offiziell einzuführen, auch wenn es bereits vor einigen Monaten zumindest kleinere Teile der Überarbeitung erstmals für Tester zum Ausprobieren gab.In dem Video, welches unter anderem von Windows-Chef Panos Panay über Twitter verbreitet und mittlerweile auch bei YouTube in hoher Qualität veröffentlicht wurde, ist der neue Datei-Explorer kurz vor dem Ende für einige Sekunden zu sehen. Unter anderem sieht man die neue Adress- und Suchleiste, die jetzt näher an den Tabs sitzt. Die Datei- und Ordner-Aktionen sind hingegen etwas weiter nach unten und damit näher an die Hauptnavigation gewandert.Microsoft hat auch die Baumnavigation am linken Bildschirmrand optisch überarbeitet, sodass auch sie sich dem geänderten Design anderer Teile von Windows angleicht. In dem Video ist auch die neue Galerieansicht zu sehen, die bereits in Preview-Form für Windows-Insider verfügbar ist. Auf der Startseite des neuen File-Explorers sind mittlerweile die Dateiempfehlungen prominenter platziert worden, wobei dies ebenso wie die neue Ansicht für Dateiinformationen schon als Teil des Insider-Programms zugänglich sind.Schon früher hatte Microsoft verlauten lassen, dass der Windows Datei-Explorer derzeit einen vollkommen neuen Unterbau auf Basis von WinUI3 bekommt, also der gleichen UI-Plattform, die auch externe Entwickler für ihre Apps für Windows 11 verwenden sollen. Wann Microsoft den neuen Datei-Explorer in vollem Umfang für die Nutzer zugänglich machen will, ist derzeit noch unklar.