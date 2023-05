ChatGPT: Aktuelle KI-Antworten dank Bing-Integration und Plug-ins

Microsoft und OpenAI sorgen dafür, dass ChatGPT künftig tagesaktuelle Web-Inhalte nutzt, um Anfragen der Nutzer zu beantworten. Dazu wird die Bing-Suchmaschine als Teil von ChatGPT integriert, um so aktuelle Inhalte aus dem Web als Grundlage für die KI-Antworten zu nutzen.

KI-Bots liefern jetzt auch Antworten zu aktuellen Themen

Zusammenfassung Microsoft & OpenAI sorgen für tagesaktuelle Web-Inhalte in ChatGPT

Bing-Suchmaschine als Teil von ChatGPT integriert

KI-Antworten auf Basis von Such- & Web-Daten

Plug-ins für ChatGPT & Bing KI-Bot zusammengelegt

Expedia, Kayak, Klarna, Redfin, Tripadvisor & Zillow als Partner

Plug-ins für natürliche Sprache zum Planen & Suchen

Verfügbarkeit in kommenden Wochen, je nach Land variierend

Wie Yusuf Mehdi, Corporate Vice President für Modern Life, Search and Devices bei Microsoft, heute anlässlich der Build 2023 bekannt gab, vertieft man die Kooperation mit dem KI-Startup OpenAI jetzt erneut. Bing wird nun in ChatGPT integriert, sodass das KI-System die Antworten auf Basis von Such- und Web-Daten liefern kann, die stets aktuell sein sollen.Die Auswirkungen dieses Schritts sind enorm, auch wenn die Funktionalität zunächst nur als Teil des kostenpflichtigen ChatGPT Plus-Abonnements angeboten werden soll. Bald will man aber auch den Nutzern der kostenlosen Variante ermöglichen, die Bing-Integration mittels eines Plug-ins für ChatGPT zu aktivieren, so Mehdi weiter.Ein weiterer Schritt in der Kooperation mit OpenAI ist die Zusammenlegung der Plug-in-Systeme für Bings KI-Bot und ChatGPT. Entwickler und Firmen können somit künftig die gleichen Plug-ins für ChatGPT und Bing anbieten, wobei Microsoft sie dann auch über sein neues Copilot-Ökosystem in Windows, Dynamics und Microsoft 365 verfügbar machen will.Als Teil der erweiterten Plug-in-Integration bieten jetzt auch die Partner Expedia, Kayak, Klarna, Redfin, Tripadvisor und Zillow ihre Erweiterungen für den Bing KI-Chatbot an. Die Plug-ins sind künftig auf allen Plattformen verfügbar, seien es PCs, Tablets, Smartphones oder andere Geräte.Letztlich sollen die Plug-ins die Funktionen der genannten Webportale in ChatGPT und dem Bing Chatbot verfügbar machen, wodurch man in natürlicher Sprache etwa Reisen und Einkäufe planen, Immobilien oder Finanzierungsmöglichkeiten suchen und zusammenstellen kann. Die Verfügbarkeit der Plug-ins der verschiedenen Anbieter soll "innerhalb der kommenden Wochen" gewährleistet sein, wobei sie dann auch in Windows Copilot nutzbar sein werden. Die Zugänglichkeit dürfte, wie so oft, je nach Land variieren.