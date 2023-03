Windows 11: So sehen die neuen Datei-Empfehlungen im Explorer aus

Der Datei-Explorer in Windows wird mit einer neuen Funktion ausgestattet, die dem Nutzer beim Öffnen des Tools direkt Vorschläge für eventuell zu öffnende Dateien unterbreitet. Erste Tests des Features sind jetzt angelaufen.

Es gibt Bedenken

Zusammenfassung Microsoft testet Vorschläge für Dateien, basierend auf Arbeits-Kontext.

Vorschläge im oberen Bereich des Explorer-Fensters, ausblendbar.

Befürchtung, dass Microsoft später Werbung einschiebt.

Kein genauer Fahrplan für finale Windows-Fassung.

Unklar, ob Vorschläge überhaupt offiziell in den Explorer eingebaut werden.

Die zuständigen Microsoft-Entwickler erklärten , dass die aktuelle Fassung der Funktion nur für einige Insider im Dev Channel verfügbar ist, die den Windows 11 Insider Preview Build 23403 Update installiert haben. Das Feature erscheint außerdem nur, wenn man mit einem Azure Active Directory-Konto verbunden ist - was wohl bedeutet, dass sich diese Funktion derzeit eher an Geschäftskunden richtet.Die empfohlenen Dateien tauchen im oberen Bereich des Explorer-Fensters auf und es ist bereits zu sehen, dass dieses Feld auf Wunsch ausgeblendet werden kann. Wie die darin präsentierten Inhalte im Detail zusammengestellt werden, wird nicht genauer ausgeführt. Allerdings scheint es sich nicht einfach um die zuletzt geöffneten Dateien zu handeln - wahrscheinlich nutzt man hier weitergehende Informationen zum jeweils aktuellen Arbeits-Kontext, wie etwa bereits geöffnete Anwendungen oder Projekte.Die Funktion befindet sich derzeit noch in einem sehr frühen Stadium. Microsoft erklärte bereits, dass man jetzt das Feedback des ersten kleineren Tester-Kreises abwarten will, bevor man weitere Änderungen umsetzt und einem größeren Nutzerkreis Zugang zu dem Feature gibt. Das bedeutet auch, dass es noch keinen genauen Fahrplan für die Einführung in eine finale Windows-Fassung gibt, letztlich dürfte noch nicht einmal klar sein, ob die Vorschläge überhaupt jemals offiziell in den Explorer eingebaut werden.Trotz des aktuell frühen Entwicklungs-Standes gibt es aber bereits besorgte Stimmen. So wird befürchtet, dass Microsoft hier tatsächlich anfangs erst einmal nur Dateien zeigt, die der Nutzer für seine aktuelle Arbeit wahrscheinlich benötigt - später, wenn die Funktion breit genutzt wird, aber noch weitergehende Inhalte einschiebt. Das könnte etwa Werbung für eventuell passende andere Produkte des Unternehmens sein, ganz ähnlich, wie es auch beim Startmenü der Fall war.