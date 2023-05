Windows 11: Microsoft macht eingebaute RGB-Steuerung offiziell

Microsoft hat anlässlich der Entwicklerkonferenz Build 2023 die neuen Dynamic Lighting-Funktionen für Windows 11 offiziell angekündigt. Noch in diesem Monat soll eine zentrale Steuerzentrale für RGB-beleuchtetes PC-Zubehör in einer Vorschauversion verfügbar gemacht werden.

Microsoft will Fragmentierung bei Software für RGB-Steuerung beenden

Zuletzt gab es bereits erste Hinweise , dass die neue RGB-Steuerung in Windows 11 schon in Vorabversionen enthalten, aber noch deaktiviert ist. Mittels einiger Kniffe ließ sich das Ganze schon vor einigen Monaten erstmals aktivieren, doch zur Build 2023 macht man die RGB-Steuerung unter der Bezeichnung "Dynamic Lighting" erstmals offiziell.Wie Windows-Chef Panos Panay in einem Eintrag im Windows Developer Blog erklärte, will man noch in diesem Monat beginnen, die neue RGB-Steuerung im Rahmen einer Vorabversion zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Wer Mitglied des Windows-Insider-Programms ist, kann dann mit der RGB-Steuerung experimentieren und sie regeln lassen.Microsoft will mit der Preview-Version des Dynamic Lighting auch für die Hardwareanbieter und Softwareentwickler aus dem Ökosystem rund um Windows die Funktionalität der RGB-Steuerung testen lassen. Die neue Funktion ist dann einfach über die Windows-Einstellungen zugänglich, sodass man dort ohne großen Aufwand die Konfiguration der kompatiblen Zubehörprodukte vornehmen kann.Bisher werden die meisten RGB-beleuchteten Zubehörprodukte über Apps der jeweiligen Hersteller gesteuert, was dazu führt, dass die Anwender mit einer Vielzahl unterschiedlicher Programme hantieren müssen. Durch die Integration der RGB-Steuerung in Windows schafft Microsoft einen zentralen Anlaufpunkt, mit dem alle Anwender künftig möglichst die Geräte diverser Hersteller kontrollieren können.Erste Hinweise auf das Feature gab es schon vor geraumer Zeit. Schon jetzt lässt sich die RGB-Steuerung in einzelnen Windows Insider-Previews mithilfe des Vivetool GUI nutzen, indem man die Flags mit den Nummernundaktiviert, sodass die Funktion in den Windows-Einstellungen angezeigt wird.