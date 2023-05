Windows 11 Moment 3-Update ist da: Das ist neu, so bekommst du es

Microsoft hat das nächste große Funktions-Update für Windows 11 gestartet. Entwickelt wurde es unter dem Projektnamen "Moment 3" und startet eine Reihe interessanter Neuerungen und Verbesserungen. Wir haben diese für euch angeschaut.

Neues für die Drucken-Taste

Begrenzung von Alt+Tab-Fenstern

Widgets-Update

Aktualisierungen der Einstellungs-App

Live-Untertitel in weiteren Sprachen

Neue Einstellung fürs Startmenü

Dazu kommen diverse weitere Änderungen:

Live-Kernel-Dumps aus dem Task-Manager

Neue Widgets (z. B. Facebook)

Verbesserungen der Taskleiste mit Uhr-Sekundenanzeige

Aktivitätsanzeige für VPN in der Taskleiste

Neue Icons im Explorer

Zugriffstasten in XAML-Kontextmenüs des Datei-Explorers

Fotos-App-Update mit neuen Diashows und Werkzeugen

Aktualisierungen der Sprachsteuerung

Moment 3-Update: Verteilung startet jetzt, Tipp

Release-Notes Highlights Neu! Dieses Update zeigt die gesamte Speicherkapazität aller Ihrer Microsoft OneDrive-Abonnements an. Außerdem wird der Gesamtspeicher auf der Seite "Konten" in der App "Einstellungen" angezeigt.

Dieses Update zeigt die gesamte Speicherkapazität aller Ihrer Microsoft OneDrive-Abonnements an. Außerdem wird der Gesamtspeicher auf der Seite "Konten" in der App "Einstellungen" angezeigt. Neu! Mit diesem Update wird Bluetooth LE Audio hinzugefügt. Dies verbessert die Audiowiedergabe und die Akkulaufzeit, wenn Sie Ihr Gerät mit Bluetooth-Audiogeräten koppeln.

Mit diesem Update wird Bluetooth LE Audio hinzugefügt. Dies verbessert die Audiowiedergabe und die Akkulaufzeit, wenn Sie Ihr Gerät mit Bluetooth-Audiogeräten koppeln. Dieses Update behebt ein Problem, das Narrator betrifft. Jetzt werden Textattribute für Wörter wie "falsch geschrieben", "Löschänderung" und "Kommentar" korrekt angezeigt.

Das Update behebt ein Problem, das den Zugriff auf Tab-Einstellungen für Websites im IE-Modus beeinträchtigt.

Das Update behebt ein Problem mit Multifunktionsetikettendruckern. Es wirkt sich auf die Installation von einigen dieser Drucker aus.

Das Update behebt ein Problem, das die Audiowiedergabe betrifft. Sie schlägt auf Geräten mit bestimmten Prozessoren fehl.

Das Update behebt ein Problem, das die Touchtastatur betrifft. Manchmal wird nicht das richtige Layout für den aktuellen Eingabebereich angezeigt.

Nach der Ankündigung zum Auftakt der diesjährigen Build-Entwicklerkonferenz hat Microsoft soeben das nächste Windows 11-Update freigegeben (KB5026446). Microsoft folgt mit der Veröffentlichung der sogenannten "Moment"-Updates eine neue Strategie. Die Moment-Updates sind ein "Feature-Drop", der unabhängig von den jährlichen Versionsneuerungen kommt. Nachdem Windows 11 22H2 Moment 2 Ende Februar veröffentlicht wurde, startet nun knapp drei Monate später Windows 11 22H2 Moment 3.Seit dem Start der öffentlichen Betatests von Windows 11 Moment 3 hat sich einiges getan - wie schon so oft haben es nicht alle vorab getesteten Funktionen und Änderungen in die fertige Version geschafft. Jetzt ist der Fokus bei kleineren Veränderungen, die das Arbeiten mit Windows 11 verbessern. Zudem gibt es eine Reihe an Fehlerbehebungen. Wir haben die Highlights der Release-Notes für euch übersetzt und am Ende dieses Beitrags angefügt, die wichtigsten Neuerungen findet ihr im Überblick:Die Aktualisierung führt eine Änderung im Standardverhalten für die Druck-Taste ein. Geöffnet wird mit der Drucken-Taste ab sofort standardgemäß das Snipping Tool. Der Kurzbefehl lautet Win+Shift+R. Man kann diese Änderung über die Einstellungen zurücknehmen, falls das nicht zum gewohnten Arbeitsablauf passt.Die Anwendungen, in denen man Tabs verwenden kann, bekommen ein neues Limit. Mit diesem Update wird unter Einstellungen > Multitasking ein Limit von 20 zuletzt geöffneten Tabs eingeführt. Dies wirkt sich auf die Anzahl der Tabs aus, die angezeigt werden, wenn ALT + TAB und der Snap Assist zur Anordnung von Fenstern verwendet wird.Die Widgets-Anzeige wurde grundlegend überarbeitet. Es gibt ein neues Board-Design mit zwei Reihen News und einer Reihe anpassbaren Widget-Bereich. Dazu startet eine Vorschau im Widget-Picker.Mit diesem Update hat das Windowsteam einiges in der Einstellungs-App verbessert. So wurden neue Optionen wie eine USB 4-Konfigurationsseite für kompatible Geräte, inhaltsbasierte Helligkeitseinstellungen, Touch-Tastatur-Anzeige etc. hinzugefügt beziehungsweise sind umgezogen. Außerdem wurden die Fehlerbehebung und die Datenschutzeinstellungen überarbeitet.Microsoft startet die Live-Untertitel ab sofort auch für deutschsprachige Nutzer. Diese Option lässt sich per Kurzbefehl Windows-Taste + STRG + L aufrufen und zeigt, sobald Windows eine Audio-Ausgabe erkennen kann, die gesprochenen Worte als Untertitel in Echtzeit an. Das Feature war zunächst nur in Englisch verfügbar und startet ab sofort in weiteren Sprachen: Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Spanisch, Dänisch, Englisch (Irland, andere englische Dialekte) und Koreanisch.In der Einstellungs-App befindet sich mit Moment 3 ein neuer Schalter für das Individualisieren des Startmenüs. Neu gibt es Empfehlungen für Tipps, Kurzbefehle, neue Apps und ähnlichem.Andere Neuerungen starten zunächst nur für englischsprachige Nutzer. Dazu gehört die Möglichkeit, die Codes für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) schnell zu kopieren.Microsoft startet das neueste Update ab sofort. Nutzer von Windows 11 Version 22H2 müssen sich aber unter Umständen gedulden, bis ihnen das Update angeboten wird, denn die Verteilung läuft, wie bereits gewohnt, gestaffelt. Laut Microsoft werden alle kompatiblen Geräte bis zum nächsten Patch-Day im Juni versorgt. Es gibt aber einen Tipp für die beschleunigte Bereitstellung: Wer in den Windows Update-Einstellungen die Option "Neueste Updates erhalten, sobald sie verfügbar sind" auf "Ein" stellt, wird schneller mit dem Update bedacht.Wer das Windows 11 22H2-Update noch nicht nutzt, kann zudem ab sofort die in dieser Woche frisch aktualisierten ISO-Dateien bei Microsoft laden . Aktualisierungen einzelner Apps werden separat über den Microsoft Store angeboten.