Zurück: Microsoft streicht Löschung alter Datei-Explorer-Option wieder

In einer neuen Windows 11 Vorab-Version heißt es jetzt zurück auf Anfang: Microsoft hat nach den Rückmeldungen aus der Insider-Test-Community Änderungen am Datei-Explorer wieder rückgängig gemacht.

Ursprüngliche Ankündigung "Wir entfernen eine Handvoll alter Einstellungen unter Ordneroptionen im Datei-Explorer als Teil unserer Bemühungen, die Anzahl der Einstellungen für den Datei-Explorer zu verringern. Bei vielen dieser Einstellungen handelt es sich um veraltete Einstellungen, die schon seit Ewigkeiten existieren und von den Benutzern von Windows 11 nicht regelmäßig verwendet werden.



Die folgenden Einstellungen werden nicht mehr unter Ordneroptionen im Datei-Explorer angezeigt:



Konflikt beim Zusammenführen von Ordnern ausblenden.

Dateisymbol auf Miniaturansichten anzeigen

Dateigrößeninformation in Ordnertipps anzeigen

Geschützte Systemdateien ausblenden

Laufwerksbuchstaben anzeigen

Freigabe-Assistent verwenden

Zusammenfassung Microsoft entfernte in Windows 11 Vorab-Version Optionen im Datei-Explorer.

Nutzer empfanden Änderung als Einschränkung.

Microsoft reagierte auf Rückmeldungen und brachte Änderungen zurück.

Microsoft bedankte sich für Feedback und probiert Änderungen aus.

Entfernte Optionen: Konflikt ausblenden, Dateisymbol anzeigen, Dateigrößeninfo anzeigen, Systemdateien ausblenden, Laufwerksbuchstaben anzeigen, Freigabe-Assistent, Popupinformationen anzeigen.

Nutzer können wieder wie bisher Ordneroptionen nutzen.

Das meldet das Online-Magazin Neowin . Es geht dabei vor allem um die Entfernung von alt-bekannten Datei-Explorer-Optionen.Microsoft hatte mit vorangegangenen Updates einige der Ordner-Optionen im Menü entfernt. Bei den Testern kam das allerdings gar nicht gut an - statt der von Microsoft geplanten Vereinfachung im Explorer empfanden die Nutzer die Änderung als Einschränkung.In seinem Blog-Post zu dem ursprünglichen Windows-Build 23481 erklärte der Microsoft:Die Änderungen hat das Windows-Team mit dem Build aus dieser Woche wieder zurückgebracht. Die Ordneroption sind damit wie bisher standardmäßig aktiviert.Microsoft bedankt sich für die Rückmeldungen zum Datei-Explorer und fügte im Windows-Blog mit an: "Vielen Dank an alle Windows Insider, die uns Feedback zu den Änderungen an den Ordneroptionen im Datei-Explorer gegeben haben, durch die eine Handvoll alter Einstellungen in Build 23481 entfernt wurden. Wir haben diese Änderung rückgängig gemacht. Wie für den Entwicklungskanal üblich, probieren wir oft Dinge aus, holen Feedback ein und passen sie auf der Grundlage des erhaltenen Feedbacks an."