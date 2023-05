Windows 11: Sekunden in Uhr der Taskleiste erhöhen Stromverbrauch

Um die Anzeige von Sekunden in der Uhr der Taskleiste von Windows 10 und 11 zu aktivieren, muss auf eine Option in den Einstellungen zurückgegriffen werden. Microsoft weist darauf hin, dass die Sekundenangabe den Stromverbrauch erhöht. Die Aussage wurde nun überprüft.

Genaue Werte abhängig von der genutzten Hardware

Zusammenfassung Windows 10 und 11 bieten Option zur Sekundenanzeige in der Taskleiste.

Während die Sekundenanzeige in Windows 10 immer schon eingeschaltet werden konnte, haben die Redmonder die Funktion in Windows 11 erst mit einem aktuellen Update zurückgebracht. Im Unterpunkt "Taskleiste" des Einstellungs-Menüs "Personalisierung" kommt eine hierfür vorgesehene Option zum Vorschein. Microsoft schreibt dort direkt dazu, dass die Sekundenanzeige zu einem höheren Energieverbrauch führt. Neowin (via Deskmodder ) hat sich die Unterschiede im Energieverbrauch nun einmal genauer angesehen. In den Versuchen wurde ein HP Pavillion x360 mit einem 14-Zoll-Display, einem i3-Prozessor der elften Generation und zwölf Gigabyte RAM verwendet. Während die Helligkeit des Bildschirms auf die maximale Stufe gestellt wurde, war der Akku zu Beginn vollständig geladen sowie der Flugmodus aktiviert. Das Betriebssystem wurde frisch installiert und während der Messung wurde lediglich die Stoppuhr ausgeführt. Jeder Versuch wurde dreimal wiederholt.Während unter Windows 11 ein Unterschied von 1,892 Prozent in der Akkulaufzeit gemessen wurde, entstand unter Windows 10 ein Verlust von 1,902 Prozent. Damit beeinflusst das Feature den Verbrauch nur minimal, sodass die Differenz kaum auffallen dürfte.Natürlich sind die Messwerte nicht repräsentativ für alle Systeme, auf denen Windows 10 oder Windows 11 ausgeführt wird. Es wäre möglich, dass die in die Uhr integrierte Sekundenanzeige auf anderen Laptops für eine etwas niedrigere Akkulaufzeit sorgt. Auf High-End-PCs könnte die Option zu keinen nennenswerten Unterschieden im Kontext des Energieverbrauches führen.