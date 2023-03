RTX 3080 Ti betroffen: Diablo 4 Beta zerstört Nvidia-Grafikkarten

Berichten zufolge sorgen unlimitierte Frameraten in Diablo 4-Cutscenes derzeit für gravierende Probleme bei Nvidia GeForce RTX 3080 Ti-Grafikkarten der Marke Gigabyte. Spieler der Closed und Open Beta sprechen von zerstörten GPUs, ähnlich wie einst in Amazons "New World".

Löst ein Patch das Problem? Was kann ich tun?

Öffnet die Nvidia Systemsteuerung / Nvidia Control Panel Wählt in der linken Menüleiste den Punkt "3D-Einstellungen verwalten" Wechselt vom Reiter "Globale Einstellung" auf "Programmeinstellungen" Wählt Diablo 4 Beta aus der Liste aus oder fügt die .exe-Datei manuell hinzu Sucht in den darunterliegenden Einstellungen den Punkt "Max. Bildfrequenz" Wählt die Option "Ein" und definiert eine Grenze (z.B. 60, 120 oder 144 FPS) Prüft die Grenze mit einem FPS-Counter (z.B. Nvidia GeForce Experience Overlay)

Reaktion von Gigabyte steht noch aus

Kurz vor dem Start der öffentlichen Betaphase häufen sich die Berichte rund um "gebrickte" Nvidia-Grafikkarten. "Die Grafikkarten-Lüfter drehen auf 100 Prozent, das Bild wird schwarz und der PC verabschiedet sich", berichten Spieler in den Diablo 4-Foren und auf Reddit . Auslöser dafür scheint vor allem die "Chapel"-Cutscene (dt. Kapelle) zu sein, die seitens Blizzard ohne Frame-Limitierung ins Spiel eingebaut wurde und somit diverse Grafikkarten eventuell zu hart belastet.Bis auf wenige Ausnahmen findet sich in den Berichten ein gemeinsamer Nenner - die Nvidia GeForce RTX 3080 Ti in Custom-Designs von Gigabyte. Warum sämtliche Schutzmechanismen versagen, die Nvidia-GPUs vor einer Zerstörung durch hohe Auslastung bzw. Überlastung absichern sollten, ist bisher unklar. Experten gehen von anfälligen Komponenten aus, die vor allem frühe Produktionen der Ampere-Grafikkarten betreffen könnten. Im Fall des Amazon-MMO New World wurde unter anderem ein fehlerhafter Chip innerhalb der Lüftersteuerung von EVGA RTX 3090-GPUs ausgemacht, der zum Durchbrennen neigte. In der Theorie sollte selbst bei unlimitierter Framerate keine Grafikkarte ihr vorzeitiges Ende finden. Andererseits stellt sich die Frage, warum Entwickler vor allem in Zwischensequenzen - egal ob Video oder Rendering - sowie Menüs noch immer ohne einen werkseitigen Frame-Limiter arbeiten. Erst nach Auftreten von Problemen wird dieser meist nachgereicht.Mittlerweile dürfte Blizzard die Probleme mit Gigabytes GeForce RTX 3080 Ti-Grafikkarten bekannt sein. Ob noch vor dem Start der Diablo 4 Open Beta eine passende Lösung ins Spiel integriert wird, bleibt abzuwarten. Um einer möglichen Zerstörung eurer Nvidia-GPU bereits vorab aus dem Weg zu gehen, empfiehlt sich die Limitierung der maximalen Bildfrequenz innerhalb der Nvidia Systemsteuerung (Control Panel). Erledigt dafür die folgenden Schritte:Zu guter Letzt bleibt abzuwarten, wie Gigabyte mit eventuellen Reklamationen und Garantieansprüchen von RTX 3080 Ti-Besitzern verfährt. Zwischenzeitlich war die passende RMA-Webseite wegen zu vielen Anfragen überlastet. Einst betroffene EVGA-Grafikkarten wurden im Zuge der "New World"-Problematik zeitnah und ohne großen bürokratischen Aufwand ausgetauscht. Unsere Empfehlung: Wendet euch bei Problemen zuerst an den Online- bzw. Einzelhändler, bei dem ihr eure Grafikkarte bzw. den Komplett-PC erworben habt.