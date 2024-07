Diablo 4: Blizzard stellt die neue Klasse des Geistgeborenen vor

So kämpft der Geistgeborene

Neue Klasse startet mit Vessel of Hatred

Im Oktober erscheint die Erweiterung Vessel of Hatred für Diablo 4. Zu den spannendsten Neuerungen zählt dann eine weitere spielbare Klasse. In einem Video stellt Blizzard jetzt den Geistgeborenen ein wenig näher vor und zeigt dabei auch neues Gameplay.Die Klasse des Geistgeborenen (in der englischen Version: Spiritborn) ist noch in keinem anderen Teil der Diablo-Reihe spielbar und wurde somit speziell für das kommende Add-on Vessel of Hatred entworfen. Als "ultimatives Raubtier" beschrieben, verwickelt der Geistgeborene seine Gegner vor allem in Nahkämpfe und attackiert dort etwa mit seiner Gleve-Waffe und verheerenden Komboangriffen.Überdies verehrt der Geistgeborene die Dschungel von Nahantu und die dort existierenden Geisterwächter. Dadurch kann er auch die Kräfte des Jaguars, Gorillas, Adlers und Tausendfüßers für seine Zwecke nutzen.Diablo 4: Vessel of Hatred erscheint am 8. Oktober 2024. Ab diesem Datum ist dann auch der Geistgeborene verfügbar. Zu den weiteren Inhalten zählen ein neues Kapitel für die Story-Kampagne mit dem Nahantu-Dschungel als Schauplatz und ein zusätzlicher Dungeon-Typ. Wer noch mehr über die neue Klasse erfahren möchte, kann sich bei YouTube eine rund eine Stunde lange Präsentation des Geistgeborenen anschauen.