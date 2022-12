Diablo 4: Blizzard kündigt drei verschiedene Editionen mit Extras an

Diablo 4 erscheint am 6. Juni kommenden Jahres für die PlayStation 5, PlayStation 4 , Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Spieler haben dann die Wahl zwischen drei Editionen. Die Preise liegen zwischen 70 und 100 Euro.

Standard-Edition - 69,99 Euro Grundspiel Vollversion

Offener Beta-Frühzugang

Lichtträger-Reittier

Diablo III Inarius-Flügel und Inarius-Murloc-Haustier

World of Warcraft: Amalgam-Reittier des Zorns

Diablo Immortal: "Umber Winged Darkness"-Kosmetikset

Digitale Deluxe-Edition - 89,99 Euro Alle Inhalte der Standard-Edition

Bis zu vier Tage Early Access

Reittier der Versuchung

Höllenbrutpanzer-Rüstung

Freischaltung des saisonalen Premium Battle Pass

Ultimative Edition - 99,99 Euro Alle Inhalte der Digital Deluxe-Edition

Beschleunigte saisonale Battle-Pass-Freischaltung (enthält eine Premium-Saisonal-Battle-Pass-Freischaltung plus 20 Stufensprünge und kosmetische Gegenstände)

Emote "Schwingen des Schöpfers"

Bis zur Veröffentlichung von Diablo 4 ist es noch eine Weile hin, aber es gibt nun endlich eine Reihe von neuen Informationen. Es ist fast ein Jahrzehnt her, dass Diablo 3 veröffentlicht wurde, also haben die Fans der Reihe lange gewartet.Jetzt laufen die Vorbestellungen über Battle.Net . Dort gibt es drei Optionen zur Auswahl. Blizzard hat nun Inhalte und Preis der einzelnen Editionen erläutert und erklärt, was die Spieler von jeder Edition erwarten können. Diablo 4 Standard Edition, Digital Deluxe Edition und Ultimate Edition: Welche Edition bieten was?Die Standard Edition von Diablo 4 enthält damit also nur wenige zusätzliche Inhalte. Abgesehen vom offenen Beta-Frühzugang und dem Basisspiel, sind die anderen drei angebotenen Gegenstände Kosmetika für verschiedene Blizzard-Spiele und ein Reittier. Die Ultimate Edition von Diablo 4 ist der Digital Deluxe Edition sehr ähnlich. Die Digital Deluxe und die Ultimate Edition bieten außerdem vier Tage Early Access. Die Spieler können alle Spielmodi von Diablo 4 spielen und erhalten so einen Vorsprung gegenüber denjenigen, die sich für die Standard Edition entscheiden.Laut Blizzard können sich die tatsächliche Plattformverfügbarkeit und Veröffentlichungsdaten der Beta noch ändern. Die offene Beta dauert mindestens zwei Tage.