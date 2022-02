Nvidia GeForce Experience - Spiele-Einstellungen optimieren

Automatische Optimierung

Benachrichtigung bei Treiber-Updates

Videos mit ShadowPlay aufzeichnen

Das kostenlose Programm Nvidia GeForce Experience 3.25.0.84 hilft Ihnen bei der Suche nach den optimalen Grafik-Einstellungen für Ihre Spiele. Nutzer erhalten auf Grundlage der vorhandenen Hardware-Komponenten Einstellungsvorschläge, welche sich mit wenigen Klicks übernehmen lassen.Nach der Installation durchsucht das Programm die Festplatte nach allen installierten Spielen. Werden von Nvidia GeForce Experience unter­stützte Titel gefunden, werden diese in einer Übersicht aufgelistet. Wenn Sie ein Spiel aus­wäh­len, zeigt Ihnen das Programm die aktuell gewählten und die für Ihr System optimalen Grafikeinstellungen an. Was die jeweiligen Einstellungen bedeuten, veranschaulicht die Software mit passenden Screenshots.Die empfohlenen Einstellungen ermittelt das Programm, indem es die Hardware-In­for­ma­tionen des Computers sammelt und zum NVIDIA Cloud-Rechenzentrum überträgt. Die an­ge­zeig­ten Werte lassen sich dann mit nur einem Klick übernehmen, alternativ können über einen Schieberegler auch benutzerdefinierte Einstellungen übernommen werden.GeForce Experience weist Sie auch auf neue Treiber für Ihre Grafikkarte hin. Diese können Sie dann direkt aus der Software heraus aktualisieren. Ein manueller Download des Treiber­paketes ist somit nicht mehr nötig.Ein weiteres Feature von Nvidia GeForce Experience ist ShadowPlay. Mit ShadowPlay können Sie Ihre liebsten Spielmomente aufnehmen und im Anschluss auf Twitch veröffentlichen. Mit modernen Grafikkarten sind sogar HD-Livestreams möglich.Auch Besitzer von Nvidia Shield profitieren von GeForce Experience und streamen mit dem Programm Ihre Lieblingsspiele auf die mobile Plattform - egal, ob sie zu Hause oder un­ter­wegs sind.Voraussetzung für die Verwendung von GeForce Experience ist eine Nvidia-Grafikkarte. Auf älteren Modellen stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung.