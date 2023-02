Diablo 4: Blizzard kündigt Termine für offene Beta und Early Access an

Diablo 4 startet am 6. Juni 2023 für PC, PlayStation 4 , PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X . Bis dahin müssen sich Fans der Serie aber gar nicht mehr gedulden - denn jetzt gibt es alle Informationen zur geplanten Beta-Testphase.

Einlösung des Early-Access-Beta-Codes Habt ihr einen Beta Early Access Code für Diablo IV? Es ist an der Zeit, ihn einzulösen! Wenn ihr das Spiel digital vorbestellt habt, wird der Early Access zur Open Beta automatisch auf der Plattform verfügbar sein, für die, die das Spiel vorbestellt haben - ihr müsst nichts weiter tun. Für diejenigen, die einen Early-Access-Code haben, sind die Anweisungen unten aufgeführt. Weitere Informationen zum Herunterladen der Beta werden verfügbar sein, wenn die Beta näher rückt.



Anweisungen zur Einlösung Geht auf diablo.com/beta und loggt euch ein oder erstellt ein Battle.net-Konto.

Gebt euren Code ein und wählt eure Spielplattform und Region (falls zutreffend) aus dem Dropdown-Menü.

Überprüft die Auswahl, bevor ihr auf die Schaltfläche Einlösen klickt.

Eine Erfolgsseite wird bestätigen, dass der Code gültig war und für das Konto beansprucht wurde.

Bei PC-Spielern wird das Konto sofort für den Zugriff freigeschaltet.

Activision Blizzard hat die Termine für die offene Beta und den frühen Zugang zu Diablo 4 bekannt gegeben . Bevor das Spiel im Juni für Xbox, PlayStation und PC veröffentlicht wird, könnt ihr also schon in Kürze die ersten Stunden mit dem Spiel verbringen.Die offene Beta und der frühe Zugang zu Diablo 4 sind auf zwei Wochenenden aufgeteilt, beginnend mit dem frühen Zugang vom 17. bis 19. März 2023.Diese Session ist exklusiv für Spieler, die Diablo 4 im Voraus gekauft haben, während die offene Beta, die vom 24. bis 26. März 2023 läuft, dann für jeden zugänglich sein wird. Wie ihr teilhaben könnt, wird auf der Webseite von Activision Blizzard erklärt. Wir haben euch das Einlöse-Prozedere für Codes für den frühen Zugang am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Es gibt natürlich während der Beta-Phase noch Einschränkungen, sodass ihr auf jeden Fall erst mit dem Release im Juni alle Stufen von Diablo 4 durchspielen könnt. Blizzard sagt, dass die beiden Beta-Sitzungen den Spielern zwar einen "tiefen Einblick in das frühe Spiel, einschließlich des Prologs und des gesamten ersten Akts" bieten wird, dass aber eine Stufenobergrenze von 25 bestehen wird. Weitere Details zu der Beta sollen während eines Livestreams der Entwickler am 28. Februar bekannt gegeben werden.