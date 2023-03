Diablo 4-Beta soll fantastisch sein - wenn man von der Wartezeit absieht

Diablo 4 startet am 6. Juni für PC, PlayStation 4 , PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X . Wer bis dahin nicht warten will, hat die Möglichkeit an der Beta teilzunehmen - doch an diesem Wochenende ging beim Auftakt zum Early-Access-Zugang einiges schief.

Alte Erinnerungen kommen hoch

Das meldet unter anderem das Online-Magazin Forbes : Die Diablo 4-Beta sei fantastisch, wenn man sie tatsächlich spielen kann. Spieleentwickler Blizzard warb damit, vom 17. bis 19. März im Rahmen des Early Access den Interessierten einen ersten Eindruck von dem lang erwarteten Teil 4 zu verschaffen.Allerdings lief dies dann nicht so reibungslos, wie Blizzard es sich wahrscheinlich erhofft hat. Kurz nachdem die Beta am Freitag live gegangen war, fanden sich viele Spieler in langen Warteschlangen wieder. Nutzer meldeten, dass sie erst zwei Stunden warten mussten, um dann nach 15 Minuten wieder getrennt zu werden.Zudem gab es eine Vielzahl an Fehlermeldungen. Einige Betroffene glaubten an einer Wiederholung des Starts von Diablo III, als das Interesse an dem Spiel die Log-in-Server von Battle.net komplett überlastete und so viele daran hinderte, das Spiel überhaupt zu spielen.Dennoch klingt es so, als ob diese Probleme den meisten Gamern die Vorfreude nicht vermiesen konnte. Das Feedback ist sehr positiv. "Wir sind uns bewusst, dass einige Spieler längere Wartezeiten als erwartet hatten", schrieb Blizzard zur Entschuldigung . "Das Team arbeitet hinter den Kulissen an einigen Problemen, die sich auf die Spieler ausgewirkt haben und dazu führten, dass die Verbindung zu den Servern unterbrochen wurde. Dies geschieht, damit wir die Stabilität unter den Spielern gewährleisten können, die nach dem Warteschlangenprozess ins Spiel kommen."Das Studio kündigte an, bis zum Beginn der offenen Beta am nächsten Wochenende einen genaueren Countdown einzurichten, damit alle, die Diablo IV vor der Veröffentlichung am 6. Juni ausprobieren möchten, dies machen können. "Sobald diese Probleme behoben sind, werden wir in der Lage sein, den Zustrom von Spielern zu erhöhen und die Wartezeiten werden sich deutlich verkürzen."