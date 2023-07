Blizzard erklärt: Das müsst ihr über Diablo 4 Seasons wissen

Zwei Realms, Übernahme des Fortschritts und Post-Season

Saison der Entartungen - Was ist neu?

Die erste Diablo 4-Season startet am 20. Juli. Während Diablo-Veteranen das System bereits kennen, sieht Blizzard vor allem Klärungsbedarf bei neuen Spielern. In einem kurzen Video erklären die Entwickler, wie die saisonalen Events funktionieren, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen und welchen Fortschritt Spieler von ihren bisherigen Charakteren in die Saison übernehmen können.Blizzard bleibt dem Schema aus Diablo 3 treu und trennt den aktuellen "Eternal Realm" vom kommenden "Seasonal Realm". Während bestehende Charaktere im ewigen Reich zurückbleiben, müssen zu Beginn jeder Season neue Helden erstellt werden. Ein Großteil des Fortschritts, Gold, Materialien und Co. bleiben somit zurück. Lediglich der Ruf in den fünf Regionen Sanktuarios wird in Form von Altären von Lilith und Kartenaufdeckungen übernommen.Die aus Diablo 3 bekannte "Rebirth"-Funktion (dt. Wiedergeburt) wird in Diablo 4 bisher nicht angeboten. Mit ihr war es möglich, einen Reset des Charakters durchzuführen und ihn vom Eternal auf den Seasonal Realm zu transferieren. Einen spielerischen Vorteil erlangte man somit nicht, doch die Verbundenheit zu einem bestimmten oder einzigen Charakter war vielen Diablo-Spielern wichtig.Nach Beendigung einer jeden Saison wird der "Seasonal Hero" zurück in den Eternal Realm transferiert. Für jede neue Saison muss ein neuer Charakter erstellt werden. Für die am 20. Juli 2023 um 19 Uhr deutscher Zeit startende Saison der Entartungen (engl. Season of the Malignant) gilt zudem ein spezieller Kniff. Nach einem Pre-Patch am 18. Juli werden Spieler aufgerufen, mit allen Charakteren einzuloggen, um den Fortschritt (Altäre, Karte etc.) zu synchronisieren. Nur so kann dieser übernommen werden.Zu den Besonderheiten von Diablo 4 Season 1 zählen: Neue Questreihen, neue Ausrüstung, mehr Aspekte, ein neuer Weltboss, die saisonalen Eigenschaften der entarteten Herzen und die neuen Möglichkeiten bzw. Boni durch die Saisonreise (engl. Season Journey), saisonale Segen und den Battle Pass. Letzterer enthält sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Vorteile. Bezahlt wird allerdings nur für kosmetische Gegenstände.